Wiemy, kto pokaże mecze Legii w pucharach. Wszystko jasne

O tym, że wszystkie domowe mecze polskich klubów w eliminacjach europejskich pucharów będą pokazywane w telewizji, pisaliśmy jako pierwsi w poprzednim tygodniu. Informowaliśmy też o tym, że TVP podpiszę umowę z Rakowem Częstochowa na prezentowanie walki wicemistrza polski o Ligę Konferencji. Te informacje się niedawno potwierdziły. TVP sama informowała o tym, że porozumiała się też z Lechem i nabyła prawa do transmisji kwalifikacji mistrza Polski do Ligi Mistrzów. Teraz dochodzą kolejne ważne doniesienia.

Hat-trick TVP

Według naszych ustaleń Legia Warszawa też dokonała już wyboru stacji, gdzie będą pokazywane jej zmagania o Ligę Europy (bądź jeśli warszawianom powinie się noga, to o Ligę Konferencji). O mecze Legii rywalizowały Polsat i TVP. Przypomnijmy, że Legia zaczyna rywalizację w Europie jako pierwsza domowym meczem u siebie. 10 lipca o godz. 21.00 już w 1. rundzie kwalifikacji zagra z FK Aktobe z Kazachstanu.

Jak słyszymy, umowy jeszcze nikt nie podpisał, ale działacze z Łazienkowskiej mieli zdecydować się na TVP. To ponoć oferta lepsza cenowo i zasięgowo. Kontrakt negocjowano na całe eliminacje, a mecze Legii byłyby prezentowane na ogólnopolskiej antenie w TVP Sport, z opcją rozszerzenia na TVP 1 lub 2.

Po przejściu ekipy z Kazachstanu kolejny mecz Legii w dalszej fazie kwalifikacji Ligi Europy z Banikiem Ostrawa też pokazałby publiczny nadawca. Jeśli Legia Kazachów nie przejdzie, zagra w el. Ligi Konferencji ze Spartą Praga i tu mecz na Łazienkowskiej też zaprezentuje stacja z Woronicza.

Jeśli nasze informacje się potwierdzą, oznaczać to będzie, że TVP w tych eliminacjach zaprezentuje zmagania trzech zespołów w walce o Europę. Już wcześniej informowaliśmy, że według naszych ustaleń kwalifikacyjne starcia Jagiellonii Białystok pokaże Polsat. Klub z Podlasia zacznie grę od II rundy el. Ligi Konferencji. Zagra z rywalem z Serbii, FK Novi Pazar. Zakup praw przez Polsat do meczów "Jagi", nie był jeszcze oficjalnie potwierdzony, ale przypomnijmy, że to właśnie stacje Polsatu pokazują Ligę Europy i Ligę Konferencji.

Według naszych ustaleń trwa też rywalizacja między Polsatem a TVP o prawa do meczów wyjazdowych polskich drużyn. Na dobrej drodze są sprawy związane z transmisją z Żyliny, gdzie będzie grał Raków.

Mecze polskich klubów w el. europejskich pucharów w TV:

10.07 Legia - FK Aktobe (Kazachstan) TVP

22.07 Lech - KF Egnatia (Albania)/Breidablik Kopavogur (Islandia) TVP 1

24.07 Raków - MSK Żilina (Słowacja) TVP

31.07 Jagiellonia - Novi Pazar (Serbia) Polsat