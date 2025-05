Kompromitujące, 16. miejsce w tabeli Premier League, odpadnięcie z Pucharu Ligi i Pucharu Ligi Angielskiej oraz... finał Ligi Europy - to w skrócie sezon 2024/2025 w wykonaniu Manchesteru United. Gdyby nie europejskie puchary, to mówilibyśmy o absolutnie jednym z najgorszych sezonów w historii klubu z Old Trafford. Do tego doszła zmiana trenera w trakcie rozgrywek z Erika ten Haga na Rubena Amorima.

Poza problemami sportowymi to nie najlepiej dzieje się w samym klubie. Stadion wymaga remontu, dochodzi do wielu cięć finansowych i zwolnień, a wiele wskazuje na to, że wyprostowanie całej sytuacji, na każdym polu, zajmie trochę czasu.

Myszy na stadionie Manchesteru United

Na dzień przed finałem Ligi Europy "Daily Mail" opisał, że Manchester United ma problem wizerunkowy dotyczący... jedzenia serwowanego na Old Trafford. W listopadzie ubiegłego roku higiena żywności na stadionie spadła z czterech do dwóch gwiazdek, co na pewno nie przystoi tak renomowanej instytucji.

Okazuje się, że w drugiej połowie kwietnia przeprowadzono kolejną kontrolę i podtrzymano ocenę na poziomie dwóch gwiazdek! Co na to wpłynęło? Odkrycie odchodów myszy w siedmiu różnych miejscach na Old Trafford. Jedno z tych miejsc to "Apartament nr 7", w którym ceny zaczynają się od 550 funtów za osobę.

"Rzecznik prasowy Manchesteru United powiedział: 'Manchester United wdrożył skuteczny system zwalczania szkodników na całym stadionie Old Trafford'" - czytamy. Zapewnił, że wszelkie obszary gastronomiczne są regularnie kontrolowane.

W artykule przytoczono, że rocznie na stadionie stołuje się około 250 tysięcy osób. Dodano, że na obiekcie działa 29 kuchni i lokali gastronomicznych. "Inspektorzy zauważyli, że pomimo ponownego wystawienia dwugwiazdkowej oceny, stwierdzili, iż 'oczywiste jest, że włożono znaczące wysiłki w celu kontrolowania aktywności myszy na terenie obiektu'" - podsumowano.

Finał Ligi Europy Tottenham - Manchester United zostanie rozegrany w środę 21 maja o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.