Liga Konferencji UEFA. O której mecz Jagiellonia - Backa Topola? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Jagiellonia Białystok jest na dobrej drodze do awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji. Dwumecz z serbską Backą Topola rozpoczęła od wyjazdowego zwycięstwa 3:1 po dublecie Jesusa Imaza oraz golu Afimico Pululu (dla gospodarzy trafił Prestige Mboungou). Dzięki temu jest w bardzo korzystnej sytuacji przed rewanżem.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o Gonçalo Feio: To świetny fachowiec. Mam nadzieję, że mu się uda

Kiedy gra Jagiellonia w Lidze Konferencji? O której mecz Jagiellonia - Backa Topola?

W Lidze Konferencji na własnym boisku mistrzowie Polski jeszcze nie przegrali - odnosili zwycięstwa nad Petrocubem (2:0) oraz Molde (3:0), a także zremisowali z Olimpiją Ljubljana (0:0). Jeśli podtrzymają tę korzystną serię, uzyskają awans.

Pewnym problemem dla obu drużyn może okazać się kiepski stan murawy na stadionie w Białymstoku. Z tego powodu delegat UEFA zalecił, by w środę 19 lutego zrezygnowały one z oficjalnego przedmeczowego treningu na głównej płycie. Wszystko po to, aby jeszcze nie pogarszać sytuacji, bowiem nie ma w planach przekładania spotkania.

Zobacz też: Cały świat zobaczył, co zrobił Kylian Mbappe. "Sięgnąłem dna"

Zwycięzca tego dwumeczu w 1/8 finału zagra albo z Legią Warszawa, albo z Cercle Brugge. Stanie się to jasne po piątkowym losowaniu par, które odbędzie się o godzinie 14:00 w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie.

lIiga Konferencji UEFA. O której dzisiaj gra Jagiellonia w LK? Gdzie oglądać mecz Jagiellonia - Backa Topola? [TRANSMISJA TV, TERMINARZ, RELACJA LIVE, WYNIK]

Mecz Jagiellonia Białystok - Backa Topola w Lidze Konferencji zostanie rozegrany w czwartek 20 lutego o godz. 21:00. Transmisję TV przeprowadzą Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1 (kanały płatne), a stream online będzie dostępny w Polsat Box Go (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.