Legia czeka na rywala, a tu sensacja w LK. 16-latek został bohaterem

3:0 - takim wynikiem zakończyło się spotkanie Jagiellonii Białystok z Molde w fazie ligowej Ligi Konferencji. Tak się złożyło, że Norwegowie w 1/8 finału mogą trafić na Legię Warszawa. Warunkiem jest wygranie dwumeczu z Shamrock Rovers, co będzie problematyczne.

REKLAMA

Zobacz wideo Najładniejsze gole 24. kolejki Premier League

Grali potencjalni rywale Legii Warszawa w Lidze Konferencji. Molde przegrało z Shamrock Rovers

Jako że norweski zespół zajął niższe miejsce w fazie ligowej (23. przy 10. Irlandczyków), to czwartkowe spotkanie rozegrał na własnym boisku. I tuż przed końcem pierwszej połowy skomplikował sobie sytuację, a to za sprawą czerwonej kartki dla stopera Valdemara Lunda Jensena pokazanej za faul na Michaelu Noonanie.

16-letni napastnik, dla którego był to debiut w Shamrock, po przerwie jeszcze mocniej dał się Molde we znaki. Niespełna kwadrans po wznowieniu gry Mats Moller Daehli przesadził z holowaniem piłki i zapędził się w kozi róg. W końcu stracił piłkę we własnym polu karnym na rzecz Dylana Billy'ego Wattsa, który dograł do stojącego przed pustą bramką Noonana - golkiper Jacob Karlstrom (Albert Posiadała na ławce rezerwowych) opuścił ją, aby dać Daehlemu opcję do rozegrania.

Zobacz też: Katar reaguje na to, co dzieje się we Francji: Mamy dość

Później wynik już się nie zmienił, co oznaczało dosyć niespodziewane zwycięstwo Shamrock na wyjeździe. Warto przypomnieć, że Norwegia zajmuje 12. miejsce w rankingu krajowym UEFA, podczas gdy Irlandia jest na 32. pozycji.

1/16 finału Ligi Konferencji (pierwszy mecz): Molde - Shamrock Rovers 0:1

gol: Michael Noonan 57'

Drugie spotkanie 1/16 finału Ligi Konferencji pomiędzy Shamrock Rovers a Molde zostanie rozegrane w czwartek 20 lutego w Irlandii.