Dwa polskie kluby w Lidze Mistrzów?! Jest dobrze! Oto ranking UEFA

Jagiellonia i Legia w rundzie wiosennej europejskich pucharów walczą nie tylko o jak najdalszą fazę rozgrywek, budowanie swoich rankingów i niezłe pieniądze, ale też o lepszą przyszłość naszej klubowej piłki. Polska w rankingu krajowym jest obecnie na 17. miejscu i systematycznie poprawia tę pozycję. Awans na 15. miejsce da nam możliwość wystawienia dwóch klubów w eliminacjach Ligi Mistrzów i 5 drużyn w grze o Europę. Ten tydzień przyniósł kilka dobrych informacji.

Droga przez baraże może być korzystniejsza dla rankingu

Po pierwsze wygrana Jagielloni z TSC oznacza dołożenie 0,5 punktu do naszego rankingu krajowego. W 1/16 tych rozgrywek punkty do osobistego rankingu drużyn są blokowane, ale wyniki meczów mają wpływ właśnie na ranking krajowy. Paradoksalnie zresztą brak bezpośredniego awansu mistrza Polski do 1/8 finału LK i konieczność przedzierania się przez 1/16 tych rozgrywek punktowo może być lepszą opcją. Legia za zajęcia 7. miejsca w Lidze Konferencji i awans do 1/8 finału wniosła do rankingu krajowego w sumie 0,75 punktu. Jagiellonia przy wygranej i (zakładając gorszą opcję) rewanżowym remisie w trwającej obecnie barażowej rundzie oraz bonusie za awans do kolejnej wniosłaby 0,875 punktu. Dwie wygrane z Topolą dadzą już ponad punkt. To wszystko w sytuacji, kiedy za naszymi plecami sytuacja jest komfortowa, a nieźle też układają się wyniki tych, których gonimy i możemy przegonić ich już w 1/8 finału rozgrywek (najlepiej przy dwóch naszych drużynach w tej fazie).

Polska w rankingu krajowym wyprzedza Izrael (18) i Chorwację (19). Tu dobra wiadomość jest taka, że te kraje nas już nie wyprzedzą, bo straciły wszystkie drużyny w europejskich pucharach. Kolejna w zestawieniu Szwecja ma tu tylko jedną drużynę i zbyt dużą stratę, by zagrozić Polsce (ponad 6 pkt). Djurgardens gra w 1/8 finału LK, więc teraz nie mógł punktować. Sporą stratę ma też Cypr, ale on na razie ma trzy drużyny w rozgrywkach. Po tej rundzie to się jednak zmieni, bo Omonia i Pafos grają przeciw sobie i jeden z tych klubów z Ligą Konferencji w 1/16 finału się pożegna. Swój mecz w tej rundzie na wyjeździe z Celje zremisował też APOEL. Potem w rankingu są Serbowie, ale liczymy na to, że po zaliczce z pierwszego meczu Jagiellonia wyeliminuje z Ligi Konferencji ich ostatnią w Europie drużynę i TSC Baćka nie będzie Polsce krzyżować szyków.

Polska odrabia stratę do Szwajcarii i Danii

Ważniejsze jest zatem to, co przed Polską, a tu rywale wielu punktów nie zdobywali. Znajdująca się przed nami Szwajcaria, która ma tylko jedną drużynę w pucharach (Lugano), w tej rundzie nie grała, więc jej dorobek się nie zmienił, a punktująca Polska zmniejszyła do tego kraju stratę.

Duńczycy perspektywy mają średnie. Midtjylland przegrał domowy mecz z Realem Sociedad. Rewanż w Hiszpanii łatwiejszy nie będzie, tu Dania na razie jest bez punktów. Kopenhaga z niemieckim FC Heidenheim gra w czwartek wieczorem. Po tym meczu zaktualizujemy ranking.

Szkoci mają Celtic w Lidze Mistrzów i trudną sytuację, bo Celtic z Bayernem Monachium przegrał u siebie i w rewanżu w Niemczech też nie jest faworytem. Rangers w Lidze Europy zagrają dopiero w 1/8 finału, więc na razie nie punktują. Do Szkotów Polska straty też zatem lekko odrobiła.

Austriacy mają w rozgrywkach tylko Rapid Wiedeń, który czeka na mecz 1/8 finału, więc punktował w tym i następnym tygodniu nie będzie. Na razie więc Polska po wygranej Jagi odrobiła stratę do czterech ekip, które są przed nami. Kraje z wyższych miejsc (Norwegia, Grecja) z powodu kilkupunktowej przewagi gonić będzie znacznie trudniej, więc ich wyniki w tym momencie na razie zostawiamy.

Warto dodać, że Polska przed tym sezonem była klasyfikowana na 21. miejscu w krajowym rankingu. Ten sezon dzięki dobrej jesieni Legii i Jagiellonii jest naszym najlepszym w europejskich pucharach. Nasze drużyny zebrały w nim już 9,125 punktu. W poprzednich sezonach było to odpowiednio 6,875 punktu i 7,750 pkt, ale wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, a nagroda – 5 drużyn w el. europejskich pucharów, w tym dwie na drodze do Ligi Mistrzów od sezonu 2026/2027 - jest potężna. Ranking działa z rocznym opóźnieniem, dlatego, te profity przyszłyby do nas po kolejnym sezonie. W niewiele dalszej perspektywie dodać można, że 14. miejsce w rankingu krajowym dla mistrza Polski oznaczałoby start w el. LM od ostatniej 4. rundy, czyli w przypadku niepowodzenia w walce o piłkarski raj, dawałoby pewny udział w fazie ligowej Ligi Europy.

Ranking krajowy UEFA. Stan na 13.02.2025 (na godz. 21.00)

14. Szkocja – 34,550

13. Austria – 35,350

15. Dania – 33,356

16. Szwajcaria – 33,225

17. Polska – 32,375

18. Izrael – 31,625

19. Chorwacja – 27,025

20. Cypr – 25,912

21. Szwecja - 25,875