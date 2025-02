LKE. O której dzisiaj mecz Baćka Topola - Jagiellonia Białystok? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Jagiellonia Białystok w fazie ligowej Ligi Konferencji była o krok od bezpośredniej kwalifikacji do 1/8 finału. Mistrzowie Polski z dorobkiem 11 punktów zajęli jednak dziewiąte miejsce, a zdecydował o tym gorszy bilans bramkowy od ósmego Cercle Brugge. W związku z tym czekają ich zmagania w 1/16 finału z 24. zespołem fazy ligowej.

TSC Baćka Topola zajęła 24. miejsce w fazie ligowej po zdobyciu siedmiu punktów i z bilansem bramek 10:13. Serbowie wygrali 4:1 z Lugano, zremisowali 2:2 z Saint Gallen i wygrali 4:3 z Noah Erywań. Z kolei przegrali z innym polskim zespołem na własnym obiekcie. Legia Warszawa w Serbii wygrała gładko 3:0 po golach Bartosza Kapustki, Luquinhasa i Kacpra Chodyny.

Teraz wyczyn Legii spróbują powtórzyć mistrzowie Polski, którzy są faworytami nadchodzącego dwumeczu. Baćka Topola do pierwszego meczu przystąpi jako dziewiąty zespół ligi serbskiej z serią dwóch porażek. Pierwsza z nich to 1:2 z Crevną Zvezdą, a druga to 1:4 z Mladostem.

Jagiellonia ma za sobą pewne zwycięstwo 5:0 z Radomiakiem Radom, ale w ostatniej kolejce ekstraklasy niespodziewanie przegrała 1:2 ze Stalą Mielec. - Nie był to nasz najlepszy mecz, trzeba to sobie otwarcie powiedzieć - mówił trener Adrian Siemieniec. Przyznał jednak, że w Serbii chce zobaczyć inną grę swojej drużyny.

- Baćka Topola jest bardzo powtarzalna w swojej grze. Wiemy, jak grają i co chcielibyśmy wykorzystać. Nie mam zwyczaju straszyć piłkarzy przed meczem. Mecze piłkarskie mają różne fazy. To nie jest rywalizacja na posiadanie piłki. Do 1/8 finału nie awansuje ten, kto będzie częściej przy piłce, a ten, kto strzeli więcej goli i straci mniej. Generalnie w piłce chodzi o zwycięstwo - dodał szkoleniowiec mistrzów Polski.

TSC Baćka Topola - Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać? O której dziś mecz Jagiellonii w Lidze Konferencji? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE, WYNIK NA ŻYWO]

Mecz pomiędzy Baćką Topolą a Jagiellonią Białystok zaplanowano na czwartek 13 lutego o godzinie 18:45 na TSC Arenie. Transmisję telewizyjną z meczu obejrzymy na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Z kolei w internecie mecz będzie dostępny na Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.