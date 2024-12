Fenomenalne wieści po meczach Legii i Jagiellonii. Chodzi o ranking UEFA

Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok przed ostatnią kolejką fazy ligowej Ligi Konferencji miały szanse na czołową ósemkę tabeli, a co za tym idzie bezpośredni awans do 1/8 finału. Jednak gra toczyła się także o punkty do rankingu krajowego UEFA.

REKLAMA

Zobacz wideo Największe ligi zbuntują się przeciwko FIFA? Żelazny: Raczej nie pójdzie w stronę bojkotu

Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok zdobyły punkty dla Polski. Oto ranking krajowy UEFA

Oba czwartkowe spotkania rozpoczęły się o godz. 21:00, ale to z udziałem warszawian momentalnie zostało przerwane z powodu zachowania fanów rywali. Jako pierwsza z boiska zeszli zatem białostoczanie, którzy zremisowali 0:0 z Olimpiją Ljubljana, natomiast Legia ostatecznie przegrała 1:3 z Djurgarden. Za te wyniki Polska dostała 0,25 pkt do rankingu krajowego.

Jednak była to ostatnia kolejka zmagań w LK, to przyznano również punkty za poszczególne miejsca w tabeli fazy ligowej. I tak Legia ostatecznie była siódma, za co dostała 2,5 pkt i bonusowe 0,5 pkt za awans do 1/8 finału. Natomiast Jagiellonii za zajęcie dziewiątego miejsca należą się 2 pkt. Te trzy cyfry należy zsumować (5 pkt) i podzielić przez cztery, bo tyle polskich klubów grało w tej edycji europejskich pucharów. W efekcie zysk polskiej piłki wynosi 1,25 pkt, a dodając 0,25 pkt za remis Jagiellonii, cały czwartkowy dorobek to 1,5 pkt.

Zobacz też: Gruchnęły pilne wieści ws. Śląska Wrocław. "Najlepszy trener w kraju"

Jak wpływa to na sytuację Polski? Jej dorobek wzrósł do 31,875 pkt i pozwala awansować na 17. miejsce w zestawieniu kosztem Izraela. Z pewnym zastrzeżeniem - Maccabi Tel Awiw ma przed sobą jeszcze dwa mecze w fazie ligowej Ligi Europy i może w nich zapunktować. A jeśli zajmie miejsce w Top 24 (obecnie jest 27.), to dostanie bonus (i będzie grało dalej).

Korzystne dla Polski jest również to, że niektóre będące blisko niej kraje straciły przedstawicieli w Europie - mowa o Hearts (Szkocja), St. Gallen (Szwajcaria) oraz LASK Linz (Austria). W efekcie pozostałe kluby z tych państw będą musiały jeszcze ciężej pracować na poprawienie dorobku (choć np. Austria nadal ma trzy zespoły). Celem polskich klubów powinien być awans na 15. pozycję, dającą drugi klub w eliminacjach Ligi Mistrzów (a ogółem pięć zespołów w pucharowych kwalifikacjach).

Ranking UEFA po meczach Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok

1. Anglia (7/7 klubów gra dalej w pucharach) - 99,303 pkt

2. Włochy (8/8) - 87,481 pkt

3. Hiszpania (7/7) - 81,739 pkt

4. Niemcy (8/8) - 78,425 pkt

5. Francja (6/7) - 64,950 pkt

...

11. Austria (3/5) - 34,950 pkt

12. Grecja (3/4) - 34,625 pkt

13. Norwegia (2/4) - 34,562 pkt

14. Szwajcaria (2/5) - 33,225 pkt

15. Szkocja (2/5) - 32,500 pkt

16. Dania (2/4) - 32,293 pkt

17. Polska (2/4) - 31,875 pkt

18. Izrael (1/4) - 31,625 pkt



19. Chorwacja (1/4) - 26,525 pkt

Mecze 1/16 finału Ligi Konferencji zostaną rozegrane 13 i 20 lutego, a spotkania 1/8 finału 6 i 13 marca przyszłego roku.