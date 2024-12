Aż huczy o tym, co się stało w meczu Djurgarden - Legia. "Trzeba mieć łeb"

Legia Warszawa w ostatniej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji gra na wyjeździe ze szwedzkim Djurgarden. Ale w zasadzie od pierwszego gwizdka można było zakładać, że nie będzie to najspokojniejszy wieczór.

Zobacz wideo Piłkarz Legii zaczął się bić z kibicem na peronie! Rzeźniczak opowiada

Mecz Djurgarden - Legia Warszawa ledwie się zaczął i został przerwany. "W głowie się nie mieści"

Wszystko za sprawą miejscowych kibiców, którzy na obiekcie z zamkniętym dachem postanowili odpalić race, będące częścią oprawy. Widoczność była tak ograniczona, że sędzia musiał przerwać spotkanie i rozmawiał z delegatem UEFA.

Ostatecznie grę udało się wznowić po mniej więcej kwadransie. Ale to, co zrobili Szwedzi, odbiło się szerokim echem wśród ekspertów i dziennikarzy. "Gra Djurgarden w LK na Tele2 Arena była już żartem, gdy grał tam Lech. To hala. Dwa lata temu były tam MŚ w piłce ręcznej. To już jest taka recydywa z racami, że w głowie się nie mieści. Powinni dostać zakaz grania tam, albo każda raca z sektora gospodarzy to walkower. To zamknięte pomieszczenie, nie mówię już nawet o zdrowym rozsądku, ale nie mają przepisów przeciwpożarowych? P.S. Obowiązkowo kara dla Legii. Milion euro i Łazienkowska zamknięta na 10 meczów" - skwitował Szymon Ratajczak.

"1. Kibicujesz Djurgarden. 2. Doskonale wiesz, że stadion twojego klubu jest zamykany. 3. Czytasz w mediach: "Na Legię zamknięty". 4. Patrzysz w górę: jest dach. 5. Mimo to odpalasz racowisko. 6. Mecz przerwany. 7. Wznowiony po 15 min, choć nadal nic nie widać. Trzeba mieć łeb" - wypunktował Jakub Białek z Weszło.

W sieci kpią z tego, co wydarzyło się w meczu Djurgarden - Legia Warszawa. "Całe szczęście"

Trwała też "dyskusja" dotycząca tego, jakiej kary mogą spodziewać się Szwedzi. Wszystko w kontekście kar nakładanych w przeszłości na Legię. "Całe szczęście, że kibice Djurgarden zadymili stadion, bo jeszcze delegat by się dopatrzył niedrożnych przejść komunikacyjnych i kara gotowa" - ironizował Jakub Jeleński z Canal+Sport.

"Myślę, że za przerwanie meczu z powodu rac odpalonych przez kibiców Djurgarden należy się Legii kara w postaci 100 tysięcy euro grzywny i zakazu wstępu na najbliższe pięć meczów wyjazdowych. UEFA powinna rozpatrzyć mnie w kontekście przyjęcia do swoich struktur" - wtórował Kacper Wielgomas z igol.pl.

"Trzeba przyznać, że trochę kibice Djurgarden podymili... A to podobno u nas sobie nie radzimy" - zauważył Artur Banach. "Kibice Djurgarden przyjaciółmi wszystkich Polaków. Spróbują przedłużyć mecz o tyle, żebyśmy obejrzeli Jagiellonię i spokojnie przełączyli na Legię" - dodał Szymon Janczyk z Weszło.

Całe zamieszanie źle wpłynęło zwłaszcza na Legię Warszawa, która do przerwy przegrywała 0:2. A ostatecznie poległa 1:3, jednak nawet ten wynik dał jej miejsce w czołowej ósemce tabeli i bezpośredni awans do 1/8 finału.