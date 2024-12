Wszystko jasne! Oto składy Legii i Jagiellonii w Lidze Konferencji

To jest ten dzień! Już w czwartek Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok staną przed szansą, by postawić kropkę nad "i" i przypieczętować bezpośredni awans do 1/8 finału. Pierwsza z ekip zagra na wyjeździe z Djurgardens, z kolei mistrz Polski podejmie na własnym stadionie NK Olimpiję Lublana. Obaj trenerzy zadecydowali już, na kogo postawią w tych spotkaniach. Oto skład Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok na mecze 6. kolejki Ligi Konferencji Europy.

