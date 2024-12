Kiedy mecze Legii i Jagiellonii w LKE? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, WYNIKI]

Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa przed tygodniem zgodnie doznały pierwszych porażek w tej edycji Ligi Konferencji. Teraz kończą swoją przygodę z europejskimi pucharami w tym roku kalendarzowym, ale też w ogóle z fazą ligową tych rozgrywek. W czwartek czekają je ostatnie spotkania. To one zdecydują, czy awansują bezpośrednio do 1/8 finału tych rozgrywek, czy też będą musiały rozegrać dwa mecze więcej w 1/16 finału.

Legia i Jagiellonia kończą fazę ligową Ligi Konferencji. Kiedy zagrają ostatnie mecze?

Aby zagwarantować sobie od razu 1/8 finału, trzeba znaleźć się w czołowej ósemce tabeli. Na ten moment mieszczą się w niej oba polskie kluby. W lepszej sytuacji jest Legia, która z 12 punktami zajmuje czwartą pozycję. Jagiellonia ma dwa "oczka" mniej i okupuje dokładnie ósmą lokatę. Legii wystarczy zatem remis, Jagiellonia musi grać o pełną pulę.

Mistrzowie Polski na własnym stadionie podejmą mistrza Słowenii - NK Olimpiję Lublana. Rywal do tej pory w fazie ligowej wygrał trzy mecze i dwa przegrał. Do Jagiellonii traci więc punkt i zajmuje 14. miejsce w tabeli, a zatem pozostaje w grze o bezpośredni awans do 1/8. Z kolei Legię Warszawa czeka wyjazd do Sztokholmu, gdzie zmierzy się z byłym przeciwnikiem Lecha Poznań w LKE - Djurgarden. Szwedzi również śmiało myślą o pierwszej ósemce. W tym momencie są na 11. miejscu i mają 10 punktów. Dotychczas ulegli jedynie Vitorii Guimaraes.

Kiedy i gdzie oglądać mecze Liga Konferencji Europy? Jagiellonia Białystok - NK Olimpija Lublana. Djurgarden - Legia Warszawa [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, WYNIKI]

Mecz Jagiellonii Białystok z Olimpiją Lublana odbędzie się w czwartek 19 grudnia na Chorten Arenie w Białymstoku. Początek o godz. 21:00. Transmisje tego starcia dostępna będzie obejrzeć w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 2 oraz online na platformie Polsat Box Go. Wyjazdowe starcie Legii Warszawa z Djurgarden rozpocznie się o tej samej porze (godz. 21:00) i można je będzie zobaczyć w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo i aktualnych wyników z obydwu spotkań na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.