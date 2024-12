Co za słowa z Czech po meczu Mlada - Jagiellonia. "Sen trwa"

Jagiellonia Białystok przegrała swój pierwszy mecz w fazie ligowej Ligi Konferencji. Po remisie 3:3 z NK Celje mistrzowie Polski ulegli 0:1 Mladzie Boleslav na wyjeździe po golu Patrika Vydry. Dodatkowo w samej końcówce spotkania czerwoną kartkę obejrzał Adrian Dieguez. Jagiellonia zajmuje ósme miejsce z dziesięcioma punktami, więc musi wygrać w przyszłym tygodniu z Olimpiją Lublaną, by znaleźć się bezpośrednio w 1/8 finału tych rozgrywek.

REKLAMA

Zobacz wideo Trener Jagielloni selekcjonerem? Padła jasna deklaracja

- Nie ma znaczenia fakt, że dłużej byliśmy przy piłce. W piłce nożnej liczy się to, co jest w siatce, statystyki nie są istotne. Musimy trochę wyzbyć się zbyt dużych oczekiwań przed tym ostatnim meczem. Myślę, że wcześniej niewielu przewidywało taki scenariusz, że na kolejkę przed końcem fazy ligowej Ligi Konferencji będziemy mieć realne szanse na awans do 1/8 finału. Musimy doceniać to, co już mamy - mówił Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii na pomeczowej konferencji prasowej.

- Nie jestem w stu procentach zadowolony z naszego występu, ale byliśmy groźniejszy od rywala, mimo że nie utrzymywaliśmy się zbyt długo przy piłce. Po bramce chcieliśmy kontrolować grę i to się udało. Nie stworzyliśmy więcej szans, ale przede wszystkim dobrze broniliśmy - mówił Andreas Brannstroem, trener Mlady.

Dzięki wygranej 1:0 nad Jagiellonią Mlada Boleslav awansowała na 22. miejsce z sześcioma punktami i zagra w ostatniej kolejce z Molde. Zwycięstwo w tym spotkaniu da Czechom udział w play-offach Ligi Konferencji. Co czeskie media piszą o meczu Mlada - Jagiellonia?

Czesi piszą wprost o meczu z Jagiellonią. "Mecz wyglądał jak wojna"

Czeskie media były bardzo zadowolone z występu swojego reprezentanta przeciwko Jagiellonii Białystok. "Europejski sen trwa. Mlada przeniosła swoją dobrą formę z ostatnich meczów na starcie w Europie. Mlada zagrażała głównie w fazach przejściowych i szybkich atakach. Jagiellonia była najbliżej gola w 19. minucie. Ten mecz wyglądał jak wojna, a sędzia rozdawał jedną kartkę za drugą. Jagiellonia przyjechała wspierana przez około tysiąc bardzo głośnych kibiców, ale przegrała po raz pierwszy w Lidze Konferencji" - pisze isport.blesk.cz.

"Awans Mlady jest coraz bliżej. Piłkarze zrobili ważny krok w kierunku awansu. Panujący mistrzowie Polski do tego meczu nie przegrali, ale teraz utrudnili sobie bezpośredni awans do 1/8 finału. Pierwsza połowa była praktycznie bez szans" - dodaje idnes.cz.

Zobacz też: Hiszpanie odpalili bombę ws. Peni. Flick zdecydował

"Mlada pokonała Jagiellonię i zachowała szansę na grę w Europie na wiosnę. Nadzieja wciąż jest żywa. W pierwszej połowie w mroźny wieczór kibice nie byli zbytnio wciągnięci w wir wydarzeń. Kluczowy moment gospodarze zachowali na 76. minutę, gdzie Vydra popisał się dokładnym wykończeniem" - podsumowuje denik.cz.

Spotkanie Jagiellonii Białystok z Olimpiją Lublana w ostatniej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji odbędzie się w czwartek o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.