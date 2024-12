Grad goli w Lidze Konferencji. Kluby Polaków zwycięskie. Oto wyniki

W czwartek rozegrano 5. kolejkę Ligi Konferencji Europy. I doszło w niej do kilku ciekawych starć. Znakomicie zaprezentował się Krzysztof Piątek, który poprowadził Basaksehir do zwycięstwa nad Haidenheim (3:1). Zdobył zarówno gola, jak i asystę. Pierwszą bramkę straciła i pierwszą porażkę poniosła za to Legia Warszawa. Polska ekipa uległa 1:2 Lugano. Po 21:00 na kibiców czekały jednak kolejne, wielkie emocje. I nie chodzi tylko o Jagiellonię Białystok, która mierzyła się z FK Mlada Bolesłav i niestety ten bój przegrała.

Grad goli na początek rywalizacji w Belgii. A potem wszystko stanęło

Dużo emocji, a przede wszystkim goli fani zobaczyli w starciu KAA Gent z Baćką Topola. To właśnie z drugą z drużyn w tej edycji LK rywalizowała Legia. I wówczas polska ekipa wygrała 3:0, co było dość wysokim zwycięstwem. Tyle tylko, że w czwartkowy wieczór już po 20 minutach belgijski klub prowadził z serbską ekipą takim wynikiem.

W 8. minucie sędzia podyktował rzut karny po zagraniu ręką Petara Stanicia, a okazję na bramkę zamienił Maks Dean. Nie minęło pięć minut, a piłkę w siatce umieścił Omri Gandelman. Chwilę później na 3:0 podwyższył Franck Surdez. Na tym KAA zatrzymywać się nie zamierzał. I już w 32. minucie znów bramkarz Baćki musiał wyjmować piłkę z siatki. Ponownie trafił Gandelman, ale tym razem gościom dopomógł... spalony. I jak się okazuje, więcej goli już nie padło, choć początek zwiastował prawdziwe bombardowanie.

Solidny Drągowski ze zwycięstwem w LK. Stępiński przesiedział spotkanie na ławce

Oczy polskich kibiców z pewnością były też skierowane na wyjazdowy mecz Panathinaikosu z TNS. Już od pierwszych minut dostępu do siatki bronił bowiem Bartłomiej Drągowski. I robił to dość skutecznie, choć w pierwszej połowie wiele do obrony nie miał. Rywale oddali dwa celne strzały przy pięciu greckiej ekipy. Co więcej, to goście wyszli na prowadzenie i to już w 15. minucie. Piłkę w siatce umieścił Filip Djuricić. Panathinaikos na laurach nie osiadł. W 62. minucie sędzia podyktował rzut karny, który perfekcyjnie wykorzystał Fotis Ioannidis. I druga partia znów upłynęła Drągowskiemu dość spokojnie. Ostatecznie jego ekipa triumfowała 2:0.

Ciekawie zapowiadało się też starcie Omonii Nikozja z Rapidem Wiedeń. W barwach tego pierwszego zespołu występuje Mariusz Stępiński, ale tym razem w wyjściowym składzie się nie znalazł, choć wystąpił w 18 meczach tego sezonu, zdobywając 10 goli. W 53. minucie to jego drużyna wyszła na prowadzenie. Andronikos Kakoullis wykonał efektowny zwód, po czym wbił piłkę do siatki. Na odpowiedź Rapidu długo czekać nie trzeba było. Równo dziesięć minut później wyrównał Dion Beljo. Jednak radość gości nie trwała długo, bo ponownie na prowadzenie Omonię wyprowadził Willy Semedo, a w szóstej minucie doliczonego czasu podwyższył Saidou Alioum. I zwycięstwem ekipy z Nikozji zakończył się ten mecz.

