Źle się dzieje w Legii. Potężne ciosy przed kluczowym meczem w LK

Legia Warszawa zawiodła swoich kibiców i przegrała w piątej kolejce Ligi Konferencji u siebie z FC Lugano 1:2 (1:1). - Legia Warszawa mogła w czwartkowy wieczór po meczu ze szwajcarskim FC Lugano zapewnić sobie awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. Początek dla drużyny Goncalo Feio był wymarzony, ale potem było tylko gorzej - pisał Sport.pl w relacji z meczu.

Wielkie osłabienia Legii Warszawa na kluczowy mecz o awans

Legia Warszawa w spotkaniu tym nie tylko straciła trzy punkty, które mogły dać jej już awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. Drużyna Goncalo Feio straciła też kolejnych dwóch piłkarzy, którzy nie zagrają w ostatniej kolejce Ligi Konferencji - w wyjazdowym pojedynku z Djurgarden IF. Będą to środkowy pomocnik, kapitan Bartosz Kapustka oraz środkowy obrońca Radovan Pankov. Ten pierwszy otrzymał trzecią żółtą kartkę w rozgrywkach Ligi Konferencji. Pankov dostał za to dwie żółte kartki i w efekcie czerwoną. Obaj będą pauzować jedno spotkanie w LK.

Oprócz nich nie zagrają również kontuzjowani: Max Oyedele, Ruben Vinagre, Juergen Elitim oraz Rafał Augustyniak.

Goncalo Feio będzie miał zatem spory dylemat, jak zestawić "11" na spotkanie z Djurgarden IF. Pod nieobecność Pankova, oczywistymi kandydatami na środek obrony są Hiszpan Sergio Barcia i młody, 19-letni Jan Ziółkowski.Większy problem jest w środku boiska, bo nie mogą grać Oyedele, Elitim, Augustyniak i Kapustka. W miejsce kapitana Legii Warszawa prawdopodobnie zagra Claude Goncalves, który w meczach październikowych i listopadowych warszawian (w sumie 13.) uzbierał zaledwie 29 minut.

Legia Warszawa po porażce z FC Lugano spadła na trzecie miejsce w tabeli i nie ma jeszcze zapewnionego awansu do 1/8 finału. O wszystkim zadecyduje starcie w Szwecji.

Spotkanie Djurgarden IF - Legia Warszawa rozpocznie się w czwartek, 19 grudnia o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.