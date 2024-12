Sceny w Warszawie! Piłkarz Legii ruszył do sędziego. Antybohater

Była piąta minuta doliczonego czasu gry drugiej połowy w czwartkowym meczu piątej kolejki rozgrywek Ligi Konferencji: Legia Warszawa - FC Lugano. Właśnie wtedy arbiter główny - Hiszpan Juan Martinez nie zareagował na upadek Patryka Kuna tuż przy linii bocznej pola karnego i goście przeprowadzili kontratak. W środku pola jeden z piłkarzy Legii Warszawa faulował rywala. Po tym przewieniu żółte kartki otrzymali Gual i Pankov.

Radovan Pankov wściekły po dwóch żółtych kartkach. Musiał powstrzymywać go Feio

Pankov po chwili zaczął protestować, nie zgadzając się z decyzją arbitra. Juan Martinez po chwili pokazał mu drugą żółtą kartkę i Serb musiał opuścić boisko. Tuż za linią boczną Pankov był wściekły, zaczął coś mówić w kierunku sędziego bocznego oraz arbitra technicznego. Serb machał rękami, gestykulował. Mocno trzymał go jednak Goncalo Feio, odciągnął od sędziów i odprowadził do tunelu do szatni. Nie przyszło jednak mu to wcale tak łatwo.

Całą sytuację można zobaczyć w linku poniżej.

Po czerwonej karce dla Pankova Legia Warszawa nie potrafiła już odrobić strat w doliczonym czasie i przegrała 1:2 (1:1). W efekcie z 12 punktami w pięciu spotkaniach spadła na trzecie miejsce w tabeli.

Drużyna Feio w ostatniej kolejce zmierzy się na wyjeździe Djurgarden IF. W meczu nie zagrają kontuzjowani: Max Oyedele, Ruben Vinagre, Juergen Elitim, Rafał Augustyniak oraz zawieszeni za kartki: Bartosz Kapustka i właśnie Pankov.

Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 19 grudnia o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.