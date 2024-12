Liga Konferencji UEFA. Kiedy gra Jagiellonia? O której mecz z Mladą Boleslav? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Jagiellonia Białystok notuje serię 17 meczów bez porażki. Po raz ostatni przegrała we wrześniu z Lechem Poznań i do końca roku pozostały jej jeszcze dwa spotkania. Oba rozegrane zostaną w ramach Ligi Konferencji. To na tym turnieju może się obecnie skoncentrować Adrian Siemieniec. Szkoleniowiec wraz ze swoim sztabem w maju świętował mistrzostwo kraju, a rok kończy jako trzecia drużyna ekstraklasy.

Jagiellonia powalczy o wygraną w Czechach

W Lidze Konferencji Jagiellonii idzie doskonale. Białostoczanie, którzy debiutują w fazie zasadniczej europejskich pucharów, zajmują trzecie miejsce w tabeli zbiorczej - ustępują tylko Chelsea i Legii Warszawa. W czterech dotychczasowych spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa i raz zremisowali. Kolejno pokonywali FC Kopenhagę (2:1), Petrocub (2:0), Molde (3:0) i dzielili się punktami z NK Celje (3:3).

Teraz na ich drodze stanie Mlada Boleslav. To czeski zespół, który w dotychczasowych czterech spotkaniach zdobył tylko trzy punkty. Rywale Jagiellonii przegrali z Noah (0:2), Lugano (0:1) i Vitorią Guimaraes (1:2), ale sensacyjnie pokonali Real Betis (2:1). Takie rezultaty dają im dopiero 30. pozycję w tabeli i znacznie mniejsze szanse na awans do dalszych gier w Lidze Konferencji.

Najbardziej znaną postacią Mlady jest... 42-letni Marek Matejovsky, który w ostatnim meczu ligowym strzelił hat-tricka. 15-krotny reprezentant Czech przed czternastoma laty rywalizował w barwach Sparty Praga z Lechem Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Liga Konferencji UEFA. Kiedy gra Jagiellonia? O której godzinie mecz Mlada Boleslav - Jagiellonia Białystok? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIKI]

Mecz Mlada Boleslav - Jagiellonia Białystok odbędzie się w czwartek 12 grudnia. Początek o 21:00. Transmisję z tego wydarzenia będzie można śledzić na antenach Polsatu Sport oraz Polsatu Sport Premium. W Internecie to spotkanie obejrzeć będzie można na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.