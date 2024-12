Liga Konferencji UEFA. Kiedy gra Legia? O której godzinie mecz z FC Lugano? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Legia Warszawa po drobnym kryzysie we wrześniu spisuje się od tamtej pory znakomicie. Przegrała tylko z Lechem Poznań, a odniosła zwycięstwo w 11 spośród 14 spotkań. Ostatni występ przeciwko Zagłębiu Lubin tylko potwierdził formę drużyny Goncalo Feio, która już po 30 minutach prowadziła 3:0 i praktycznie zamknęła mecz w pierwszej połowie. Teraz stanie przed szansą kolejnego triumfu.

Liga Konferencji Europy. Kiedy gra Legia?

Wicemistrz Polski ma aktualnie sześć punktów straty do liderującego w ekstraklasie Lecha Poznań przed startem rundy wiosennej. Nie ma tragedii, zwłaszcza że rywalizuje również w Pucharze Polski, w którym doszła do ćwierćfinału, oraz ma komplet zwycięstw w Lidze Konferencji. Listopadowy triumf nad Omonią Nikozja był imponujący, a dodatkowo okraszony został golem zaledwie 17-letniego Mateusza Szczepaniaka, który stał się najmłodszym strzelcem w historii rozgrywek.

Kolejnym rywalem polskiego klubu w LK będzie FC Lugano, które przegrało dotąd tylko raz - z byłym rywalem Legii TSC Baćką Topola. Piłkarze Goncalo Feio zrobią wszystko, co w ich mocy, by utrzymać zwycięską serię i rzucić wyzwanie Chelsea. Mało tego, w związku z tym, że jako jedyni nie stracili dotąd gola w obecnej edycji europejskich pucharów, nie mają zamiaru tego zmieniać.

- Nietracenie bramek to często przejaw siły drużyny. By zespół zachował czyste konto, potrzeba dobrego występu bramkarza i linii obrony, ale też odpowiedzialnej i solidnej postawy linii pomocy oraz ataku. To jedno z wyzwań - oprócz oczywistych trzech punktów, które zapewnią nam bardzo wysokie miejsce na koniec klasyfikacji - przyznał na środowej konferencji prasowej szkoleniowiec, cytowany przez Legia.Net.

Podobne zdanie ma również Kacper Chodyna. - Robi na nas wrażenie to, że zostaliśmy jedyną drużyną, która nie straciła bramki w pucharach. To nie jest łatwe zadanie. Nie pamiętam, czy w ogóle jakiś zespół przeszedł przez całą fazę bez straty gola. Każdy z nas ma w głowie, że możemy troszkę przejść do historii poprzez taki wynik. Chcemy dokończyć tę część rozgrywek bez straty bramki - podsumował.

Mecz Legia - FC Lugano odbędzie się w czwartek 12 grudnia. Początek o godz. 18:45. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna na antenach Polsatu Sport oraz Polsatu Sport Premium. W internecie będzie można obejrzeć spotkanie w platformie Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.