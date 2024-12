To będą niezapomniane sceny. Tak Legia upamiętni Lucjana Brychczego

2 grudnia 2024 r., w wieku 90 lat, zmarł Lucjan Brychczy, czyli absolutna legenda Legii Warszawa. "Kici" był związany z Legią przez 70 lat, wygrał cztery mistrzostwa Polski i trzykrotnie zostawał królem strzelców ligi. - Jego technika, przyśpieszenie na paru metrach, zwrotność, wyhamowanie na pełnej szybkości, zmiana kierunku biegu - to miał on i Johan Cruyff - opowiadał Andrzej Strejlau. 9 grudnia br. Brychczy spoczął na warszawskich Powązkach, a na cmentarzu odśpiewano "Sen o Warszawie".

Prezydent Andrzej Duda pośmiertnie odznaczył Brychczego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za "wybitne osiągnięcia sportowe, za zasługi dla rozwoju kultury fizycznej". - Powiem tak, strata Pana Lucjana nigdy specjalnie nie działa motywacyjnie. Bo to jest ogromna strata dla Legii. Z drugiej strony pozostaje nam reprezentować ten klub. Tak dobrze, jak Pan Lucjan może będzie ciężko, ale żebyśmy się maksymalnie próbowali do tego zbliżyć. To jesteśmy mu winni - mówił Goncalo Feio, trener Legii przed meczem z ŁKS-em (3:0).

Legia poinformowała w komunikacie, jak zamierza uczcić pamięć po śp. Lucjanie Brychczym przy okazji meczu z Lugano w piątej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji. Klub pisze o "nietypowej minucie ciszy".

"Przed pierwszym gwizdkiem sędziego odbędzie się nietypowa, a zarazem wyjątkowa minuta ciszy. Gdy piłkarze ustawią się na środku boiska, a kibice zostaną poproszeni o powstanie, wybrzmieje ulubiony utwór Pana Lucjana Brychczego zagrany przez zespół Royal Trio. Dodatkowo, piłkarze wystąpią w tym meczu w specjalnych, czarnych opaskach. W tym dniu, na stadionie gościć będziemy również rodzinę naszego Mistrza" - czytamy.

Legia uczci pamięć Brychczego właśnie w czwartek, ponieważ to będzie ostatni mecz Legii na własnym stadionie w 2024 roku.

"Jako klub chcemy, abyśmy wszyscy razem, ten ostatni raz, uczcili i upamiętnili Pana Lucjana. Przez 70 lat budował wielką Legię. Dzięki swojemu zaangażowaniu i talentowi został Legendą podziwianą przez wszystkie pokolenia kibiców. Jako piłkarz zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiego futbolu. Jako człowiek zapisał się w sercach każdego legionisty" - dodaje stołeczny klub, pisząc o wkładzie Brychczego w historię Legii.

Mecz Legia Warszawa - FC Lugano odbędzie się w czwartek o godz. 18:45. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.