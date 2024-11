Jednoznaczne komentarze ekspertów po meczu Jagiellonii z Celje

Co to był za mecz! Jagiellonia Białystok w czwartej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji Europy mierzyła się na wyjeździe z Celje. Ostatecznie mistrzowie Polski zremisowali ze słoweńską drużyną 3:3 po niezwykle szalonym spotkaniu. Tuż po ostatnim gwizdku kolejny występ Jagiellonii w europejskich pucharach skomentowali eksperci. "To był jeden z najbardziej szalonych meczów polskiej drużyny w pucharach" - czytamy.

