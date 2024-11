Cały świat patrzy i podziwia Jagiellonię. "Uczcie się tam w Hiszpanii"

2:1 z FC Kopenhagą, 2:0 z Petrocub Hincesti i 3:0 z Molde FK - to wyniki Jagiellonii Białystok w fazie ligowej Ligi Konferencji. Dzięki temu zespół Adriana Siemieńca ma komplet punktów i bilans bramkowy 7:1. Wyżej od Jagiellonii jest tylko Chelsea i Legia Warszawa, które mają lepszy bilans bramek. "Raz, dwa, trzy, MAŁO! - niosło się po trybunach białostockiej Chorten Areny, gdy w 75. minucie Jagiellonia Białystok gromiła Molde 3:0. 12,5 tysiąca kibiców na stadionie miało wieczór z gatunku tych niezapomnianych" - pisał Jakub Seweryn ze Sport.pl.

- Chciałbym zachować spokój i się nie ekscytować jak dziecko, ale trudno słowami opisać to, co czuję. Mam nadzieję, że nikomu nie przeszkodzę w tym, jak grają i jak się rozwijają. To mecz spajający sezon mistrzowski z Jagiellonią odważną, fantazyjną, ale nierozważną i gubiącą kontrolę. Ci zawodnicy pokazują, że nikomu nie warto wyznaczać granic i barier, i zamykać się na coś, co można zrobić - mówił Adrian Siemieniec na konferencji prasowej po meczu z Molde.

Wkrótce Jagiellonia wróci do rywalizacji w europejskich pucharach, ale ta przerwa nie przeszkadza oficjalnemu profilowi UEFA, by pokazać, w jaki sposób gra drużyna Siemieńca.

Cały świat może podziwiać Jagiellonię. "Materiał szkoleniowy"

Oficjalny profil Ligi Konferencji na portalu X opublikował film z udziałem Jagiellonii Białystok, a konkretniej z meczu z Molde, wygranego 3:0 przez mistrzów Polski. Na filmie widać kontratak przeprowadzony przez Jagiellonię, po którym gola na 2:0 strzelił Kristoffer Normann Hansen. "Jagiellonia w kontrataku" - pisze profil Ligi Konferencji. W ten sposób cały świat może zobaczyć, jak grają mistrzowie Polski. Do tej pory film z kontratakiem Jagiellonii został wyświetlony ponad 12 tys. razy.

"Mój mistrz ponownie" - napisał oficjalny profil Ekstraklasy w odpowiedzi. "Jagiellonia wygra Ligę Konferencji", "fantastyczne", "wow, ależ kontratak", "ależ pograli", "Boże, ale czysto zagrali", "materiał szkoleniowy, uczcie się tam w Hiszpanii czy Niemczech jak to się robi" - pisali internauci w komentarzach. -Ten mecz jest symbolem tego, co jest za nami - mówił Siemieniec na konferencji prasowej po meczu z Molde.

Jagiellonia zagra jeszcze w fazie ligowej Ligi Konferencji z NK Celje (28.11), Mladą Boleslav (12.12) oraz Olimpiją Ljublana (19.12). Warto zaznaczyć, że bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Konferencji wywalczy osiem najlepszych zespołów, a drużyny z miejsc 9-24 będą rywalizować w play-offach.