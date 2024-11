Tak w Europie widzą Legię. Wymowne

Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok świetnie radzą sobie w Lidze Konferencji. Polskie zespoły w tabeli fazy ligowej ustępują tylko Chelsea i z kompletem zwycięstw po trzech meczach zajmują kolejno drugie i trzecie miejsce. Oczywiście jest to spory powód do dumy i jednocześnie szansa, by polscy kibice mogli cieszyć się pucharami na wiosnę.

Legia Warszawa wyróżniona przez oficjalny profil Ligi Konferencji

Na oficjalnym profilu Ligi Konferencji w serwisie X tym razem zagościła jednak sama Legia. Pojawiło się tam zdjęcie zawodników cieszących się po zdobyciu bramki, a przy nim podpis podkreślający osiągnięcia zespołu z Warszawy w tegorocznej edycji rozgrywek.

"Legia Warszawa jest jedyną drużyną, która nie straciła jeszcze gola w fazie ligowej w tym sezonie" - czytamy we wpisie. To oczywiście prawda, a bezprecedensowe osiągnięcie zespołu Goncalo Feio jest godne pochwały.

Legia ma za sobą wygraną 1:0 z Betisem, zwycięstwo 3:0 Baćką Topolą i triumf 4:0 nad Dynamem Mińsk. Bilans bramek wynosi więc 8:0, dorobek punktowy to dziewięć "oczek" po trzech spotkaniach. Szczególnie po rywalizacji z Betisem można było spodziewać się, że Legionistom niełatwo będzie wywalczyć jakiekolwiek punkty, a co dopiero nie stracić gola.

Teraz Legia walczyć będzie o utrzymanie tej świetnej passy. Czekają ją jeszcze mecze z Omonią Nikozja, FC Lugano oraz Djurgardens IF. Pierwsze ze spotkań, z rywalami z Cypru, zaplanowano na 28 listopada o 21:00 na wyjeździe. U siebie z Lugano Legia zagra 12 grudnia.

Legia inną twarz niż w LK pokazuje w ekstraklasie. Niedawno przegrała aż 2:5 z Lechem Poznań, a w 15 meczach straciła 19 bramek. Cztery zespoły mogą pochwalić się mniejszą liczbą straconych goli.