Totalna demolka w Lidze Konferencji. Ten mecz przeszedł do historii

W czwartkowy wieczór odbyły się kolejne mecze Ligi Konferencji Europy. W akcji widzieliśmy polskie kluby. Najpierw Legia Warszawa nie dała najmniejszych szans Dynamu Mińsk i ograła rywali 4:0. Dzięki temu zapewniła sobie awans do fazy pucharowej. Następnie przyszła kolej na Jagiellonię Białystok, która zmierzyła się z Molde. Mistrz Polski również nie zawiódł i wygrał 3:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczęsny rzucił po meczu Bayernem tylko jedno zdanie! Demolka w Barcelonie

Chelsea gromi w Lidze Konferencji. Oto podsumowanie wyników

Tego samego dnia spotkanie rozegrała również Chelsea. Jej rywalem był ormiański Noah FC. Zdecydowanym faworytem tego meczu była ekipa z Premier League. I było to widać już od pierwszych minut. Chelsea miała wyraźną przewagę i objęła prowadzenie już w 12. minucie. Na listę strzelców wpisał się Tosin Adarabioyo. Chwilę później bramkarza pokonał również Marc Guiu.

Na tym ekipa z Londynu się nie zatrzymywała. W kolejnych minutach piłkę do siatki wpakowali Axel Disasi i Michajło Mudryk. Ponadto dwie bramki dorzucił również Joao Felix. W efekcie Chelsea prowadziła do przerwy aż 6:0. Po wznowieniu gry zdecydowanie spuściła z tonu, ale nie przestała strzelać. W 69. minucie piłkę do siatki wpakował Christopher Nkunku. Francuz chwilę później ponownie wpisał się na listę strzelców. Tym razem pokonał bramkarza z rzutu karnego. Ostatecznie wynik już się nie zmienił i Chelsea pokonała Noah FC 8:0. To najwyższe zwycięstwo w historii Ligi Konferencji.

Niespodzianka w Nikozji. Piątek bohaterem Basaksehiru

Wiele działo się również w pozostałych meczach Ligi Konferencji. Do niespodzianki doszło w Nikozji, gdzie miejscowy APOEL pokonał 2:1 Fiorentinę. Przypomniał o sobie również Krzysztof Piątek. Polak zdobył bramkę w spotkaniu jego Baskasehiru z FC Kopenhagą, które zakończyło się remisem 2:2.

Komplet wyników Ligi Konferencji