Alarm w Legii! Koszmarne wieści ws. gwiazdy przed meczem LKE

Legia Warszawa rozpędza się w Lidze Konferencji Europy. Już na start sprawiła ogromną sensację i pokonała jednego z głównych faworytów do trofeum. Mowa o Realu Betis. Stołeczny klub wygrał 1:0 po golu Steve'a Kapuadiego. Natomiast w 2. kolejce rozbił aż 3:0 piłkarzy Baćki Topola. Tym razem bramki zdobywali Bartosz Kapustka, Luquinhas i Kacper Chodyna. Ważną rolę w obu tych spotkaniach odegrał Kacper Tobiasz. Golkiper zaliczył kilka kapitalnych interwencji, szczególnie w meczu z hiszpańską ekipą. To również dzięki niemu Legia odniosła wówczas sensacyjne zwycięstwo. I wydawało się, że właśnie na tego bramkarza Goncalo Feio postawi w 3. kolejce europejskich pucharów. Tylko że może nie mieć ku temu okazji.

Media ujawniają. Kacper Tobiasz kontuzjowany przed meczem LKE

Jak donosi TVP Sport, w środę na treningu warszawskiej drużyny przed meczem z Dynamem Mińsk zabrakło Tobiasza. Powód? "Z naszych informacji wynika, że bramkarz doznał urazu palca. Sztab stołecznego klubu stosuje w tej chwili prewencję i prawdopodobnie kapitana młodzieżowej reprezentacji Polski zabraknie w trakcie spotkania Ligi Konferencji" - czytamy.

Kto w tej sytuacji pojawi się w bramce Legii? Zdaniem redakcji, będzie to najprawdopodobniej Gabriel Kobylak, który miał już okazje pięciokrotnie zagrać w tym sezonie. Wpuścił trzy gole, a dwa razy zachował czyste konto. W Lidze Konferencji Europy jeszcze nie grał. Tam prym wiódł Tobiasz, który jest również pierwszym wyborem Feio w ekstraklasie, gdzie zaliczył kilka udanych występów.

Portugalczyk obdarzył Tobiasza sporym zaufaniem. To on przywrócił go do bramki po tym, gdy na ławkę posadził go Kosta Runjaić. W jednym z wywiadów bramkarz wprost mówił, że jest wdzięczny Feio za szansę.

- Momentem przełomowym do powrotu do formy było przyjście trenera Goncalo Feio. (...) Trener obdarzył mnie zaufaniem i czułem to od samego początku. Wiele razy podkreślam, że jestem mu wdzięczny, ale jest to naprawdę prawdziwe. Nie skłamałbym, gdybym powiedział, że dzięki niemu wróciłem do starej, lepszej wersji siebie - mówił Tobiasz.

Legia powalczy o utrzymanie miejsca w czołówce

Tak więc Tobiasza najprawdopodobniej nie zobaczymy w bramce Legii w nadchodzącym starciu LKE. Mimo wszystko stołeczny klub będzie faworytem. Ekipa z Mińska wciąż czeka na zwycięstwo. Po dwóch kolejkach zajmuje dopiero 30. miejsce w tabeli zbiorczej z zerowym dorobkiem punktowym. W o wiele lepszej sytuacji jest Legia - trzecie miejsce i sześć punktów na koncie. Przypomnijmy, że pierwsze osiem drużyn bezpośrednio awansuje do 1/8 finału, z kolei zespoły z miejsc od 9. do 24. powalczą o fazę pucharową w tzw. play-offach.

Mecz Legii z Dynamem zaplanowano na czwartek 7 listopada. Początek o godzinie 18:45. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.