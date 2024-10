Sensacyjne wyznanie Mourinho po meczu. "Jestem gotowy tam trafić"

Fenerbahce nie przegrało jeszcze żadnego meczu w fazie ligowej Ligi Europy. Zespół prowadzony przez Jose Mourinho wygrał 2:1 z Royale Union Saint-Gilloise, a potem zremisował 1:1 z Twente. W czwartek Fenerbahce podzieliło się punktami z Manchesterem United, gdy na gola Christiana Eriksena odpowiedział Youssef En-Nesyri. Jeszcze przed meczem doszło do starć między kibicami obu zespołów na ulicach Stambułu. "Odpowiedź dostały s*ki, które wyklinają nasze wartości religijne i narodowe oraz nas krytykują" - pisała grupa ultrasów Fenerbahce w mediach społecznościowych.

Mourinho nie zjednał jednak sobie opinii publicznej w Turcji, o czym świadczą wypowiedzi Nihata Kahveciego, byłego reprezentanta Turcji. - Powiedz mi, czy jakiś zawodnik prezentuje się lepiej niż w zeszłym sezonie? Przez Mourinho nie lubię Szymańskiego. Normalnie nie mam z nim żadnego problemu. Powiem to wprost: po co na niego stawiasz? Dajesz mu grać w każdym meczu, a piłkarz potrzebuje odpoczynku, świeżości - opowiadał Kahveci, cytowany przez fanatik.com.tr.

Teraz Mourinho zaszokował jedną ze swoich wypowiedzi po meczu z Manchesterem United. Nie odbiła się ona jednak szerokim echem w Turcji, a w... Anglii.

To dalsze plany zawodowe Mourinho? "Dlatego się nie denerwuję"

Mourinho nieco zszokował swoją wypowiedzią po zakończeniu spotkania z Manchesterem United. Mimo że minęły zaledwie trzy miesiące od podpisania umowy z Fenerbahce, to Mourinho już mówi o swoich planach, gdy ten kontrakt wygaśnie. - Najlepszą rzeczą, jaką mogę zrobić po odejściu z Fenerbahce, to pójście do klubu, który nie gra w rozgrywkach UEFA. Więc jeśli klub z dolnej połowy tabeli w Anglii będzie potrzebował trenera za dwa lata, to jestem gotowy tam trafić. Ale nie chcę więcej o tym mówić - powiedział.

Na razie tureckie media nie zareagowały na te słowa Mourinho, a zdecydowanie bardziej skupiają się na fakcie, że Mourinho zobaczył czerwoną kartkę, przez którą został zawieszony na mecz z AZ Alkmaar w trzeciej kolejce fazy ligowej Ligi Europy. - Jeżeli spróbuję się od tego odwołać, to będę zawieszony na sześć miesięcy. Dlatego się nie denerwuję, przyszłość jest lepsza bez europejskich rozgrywek - wyjaśnił Mourinho.

Fenerbahce zajmuje czwarte miejsce w lidze tureckiej z 17 punktami i traci osiem do prowadzącego Galatasaray, natomiast ma jeden zaległy mecz do rozegrania. W porównaniu do poprzedniego sezonu dużo gorzej wygląda Sebastian Szymański, który w ośmiu meczach ligowych zanotował tylko jedną asystę.

Fenerbahce zagra jeszcze w fazie ligowej Ligi Europy z AZ Alkmaar (07.11), Slavią Praga (28.11), Athletikiem (11.12), Olympique Lyon (23.01) i Midtjylland (30.01).