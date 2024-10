Co za kasa! Tyle Legia zarobiła w tym roku w Lidze Konferencji

Legia Warszawa wygrała 3:0 z TSC Backa Topola w drugiej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji. To oznacza, że zespół Goncalo Feio ma komplet punktów na tym etapie rywalizacji, jest na dobrej drodze do awansu do fazy pucharowej, ale też są to dodatkowe pieniądze do klubowej kasy. Na oficjalnej stronie UEFA dowiadujemy się, ile Legia zarobiła za zwycięstwo na wyjeździe w Serbii. Łącznie w tym sezonie Legia zebrała pokaźną sumę.

