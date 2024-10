Legia i Jagiellonia robią kapitalną robotę. Oto miejsce Polski w rankingu UEFA

Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok z powodzeniem rywalizują w fazie ligowej Ligi Konferencji. W pierwszej kolejce sensacyjnie pokonały odpowiednio Betis (1:0) i FC Kopenhagę (2:1), a w drugiej serii gier podtrzymały dobrą passę. To przynosi wymierne korzyści.

Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok wygrywają w Lidze Konferencji. Tak wpłynie to na ranking UEFA

Stołeczny zespół pojechał do Serbii na mecz z TSC Backa Topola i zwyciężył 3:0 po bramkach Bartosza Kapustki, Luquinhasa oraz Kacpra Chodyny. Natomiast białostoczanie podejmowali mołdawski Petrocub i wygrali 2:0 po dublecie Afimico Pululu. To przełożyło się na sytuację Polski w rankingu krajowym UEFA.

Dwa triumfy oznaczają powiększenie dorobku o 1 pkt (po 0,5 pkt za zwycięstwo), co nie wystarcza do tego, aby awansować z 18. miejsca. Ale udało się nadgonić rywali, w tym Izrael, który ma tylko jednego przedstawiciela w Europie - porażka Maccabi Tel Awiw z Realem Sociedad oznaczała dla niego spadek z 13. na 17. pozycję w rankingu. Przeskoczyły go Grecja, Dania, Szwajcaria i Szkocja - Polska zmniejszyła stratę do wszystkich tych krajów poza Szkotami (także zdobyli w tym tygodniu 1 pkt).

Polsce udało się też uciec 19. Chorwatom (0,5 pkt za wygraną Dinama Zagrzeb), 20. Serbom (bez punktów po porażkach Backi Topola i Crvenej Zvezdy) oraz 21. Ukraińcom (0 pkt po porażkach Dynama Kijów i Szachtara Donieck).

Krajowy ranking UEFA po meczach Legii Warszawa i Jagiellonii Białystok w Lidze Konferencji

1. Anglia (7/7 klubów dalej gra w pucharach) - 94,303 pkt

2. Włochy (8/8) - 82,606 pkt

3. Hiszpania (7/7) - 77,275 pkt

4. Niemcy (8/8) - 75,160 pkt

5. Francja (6/7) - 62,236 pkt

...

13. Grecja (3/4) - 31,000 pkt

14. Dania (2/4) - 30,825 pkt

15. Szwajcaria (3/5) - 30,775 pkt

16. Szkocja (3/5) - 30,700 pkt

17. Izrael (1/4) - 30,625 pkt

18. Polska (2/4) - 28,625 pkt

19. Chorwacja (1/4) - 25,775 pkt

20. Serbia (2/5) - 23,675 pkt

21. Ukraina (2/5) - 23,000 pkt

Celem polskich klubów powinien być awans na co najmniej 15. miejsce pozwalające na wprowadzenie do eliminacji 5 klubów (zyskuje się drugi w el. LM). Kolejne punkty rankingowe będzie można wywalczyć w czwartek 7 listopada. Tego dnia Legia Warszawa podejmie Dynamo Mińsk, a Jagiellonia Białystok ugości Molde.