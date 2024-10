Świetne wieści dla Legii i Jagiellonii. Tak wygląda tabela Ligi Konferencji

Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok pozostają z kompletem zwycięstw w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy. Trzy tygodnie temu oba kluby sprawiły niespodzianki. Nieoczekiwanie ograły Real Betis oraz FC Kopenhagę. Tym razem sprawdziły się w roli faworytów. Ekipa mistrza Polski pokonała u siebie mołdawski Petrocub 2:0, a Legia na wyjeździe TSC Backa Topola 3:0. Dzięki temu oba zespoły zajmują wysokie miejsca w tabeli Ligi Konferencji.

Jagiellonia i Legia z kompletem zwycięstw. Wspaniałe wieści z Ligi Konferencji

Jako pierwsi na murawę wyszli piłkarze Jagiellonii. W starciu z mistrzem Mołdawii długo nie mogli znaleźć drogi do bramki. Choć od początku przeważali i stwarzali dogodne sytuacje, na gola czekali aż do 69. minuty. Wówczas piętką do siatki trafił Afimico Pululu, a po trzech minutach dołożył kolejną bramkę po podaniu Villara.

Jeszcze mniej kłopotów mieli warszawiacy. Już w 11. minucie wynik otworzył Bartosz Kapustka, a tuż po przerwie podwyższył Luquinhas. Wynik na 3:0 w 62. minucie ustalił Kacper Chodyna po asyście Rubena Vinagre.

Oto tabela Ligi Konferencji Europy. Legia na podium. Jagiellonia też wysoko

Efektowne zwycięstwo Legii przełożyło się na znakomitą pozycję w tabeli. Dzięki niemu trzeci zespół poprzedniego sezonu ekstraklasy ma sześć punktów i kapitalny bilans bramkowy 4:0. Po drugiej kolejce nieoczekiwanie plasuje się na podium - a konkretnie na jego najniższym stopniu. Wyżej są tylko dwie europejskie potęgi - Chelsea oraz Fiorentina. Taki sam dorobek jak stołeczni ma także czwarte w tabeli Lugano.

Komplet sześciu punktów dał także wysoką pozycję Jagiellonii. Na ten moment jest szósta. Tuż przed nią znajduje się jeszcze Vitoria Guimaraes. O wyższym miejscu zadecydowała wyższa liczba bramek strzelonych. Polacy mają bilans 4:1, a Portugalczycy 5:2. Tyle samo punktów ma także 7. Hearts, 8. Rapid i 9. Heidenheim.

Gdyby polskie kluby utrzymały te miejsca do końca fazy ligowej, oba awansowałyby bezpośrednio do 1/8 finału. Ten przywilej przysługuje ośmiu najlepszym ekipom. Zespoły z miejsc od 9. do 24. zagrają w 1/16 finału, a pozostałe odpadną.

