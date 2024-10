Oto co kibice przygotowali na mecz z Legią. "Moje uszanowanie dla nich"

Legia Warszawa w drugiej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji rywalizuje z Backą Topola. I jeszcze przed pierwszym gwizdkiem rozgrywanego w Serbii meczu na trybunach oglądaliśmy wyjątkowe obrazki. To za sprawą miejscowych fanów, wśród których nie brakuje takich o zagranicznych korzeniach. I podkreślili to poprzez wyjątkową oprawę skierowaną do Polaków. "Moje uszanowanie dla nich" - czytamy w sieci.

