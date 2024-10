Gigantyczna sensacja w Lidze Konferencji! Ten mecz przeszedł do historii

Vikingur Reykjawik to drużyna, którą polscy kibice mogą pamiętać z konfrontacji z Lechem Poznań. Przed dwoma laty Islandczycy sensacyjnie wygrali z nim w kwalifikacjach do Ligi Konferencji 1:0. W rewanżu jednak to poznaniacy wywalczyli awans po dogrywce. Już wtedy zespół Vikingura pokazał, że stać go na niespodzianki. W tym sezonie po raz pierwszy w historii przeszedł eliminacje i gra w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy. W czwartek wywalczył pierwsze, historyczne punkty w europejskich pucharach.

Pogromca Wisły dostał baty. Pokonał go zespół z piłkarskich peryferii

Zespół prowadzony przez trenera Arnara Gunnlaugsona w pierwszej kolejce na początku miesiąca nie miał żadnych szans w starciu z Omonią Nikozja. Przegrał na wyjeździe aż 0:4 i wydawało się, że będzie chłopcem do bicia. Tymczasem w ten czwartek po raz pierwszy zaprezentował się na własnym boisku i wyglądało to o wiele lepiej.

Rywalem Vikingura był pogromca Wisły Kraków z kwalifikacji do Ligi Konferencji - belgijskie Cercle Brugge. Belgowie rozpoczęli mecz zdecydowanie lepiej. Tuż po pierwszym kwadransie do siatki trafił Kazeem Olaigbe i było 0:1. Na odpowiedź gospodarzy nie trzeba było długo czekać. Już po minucie fenomenalną akcję skrzydłem przeprowadził Ari Sigurpalsson, zwiódł obrońcę i z ostrego kąta wpakował piłę w samo okienko. Jeszcze przed przerwą Vikingur miał szansę wyjść na prowadzenie, ale Danijel Djurić nie wykorzystał rzutu karnego.

Absolutna sensacja w Lidze Konferencji. Islandia świętuje pierwsze zwycięstwo w Europie

Już samo utrzymanie wyniku 1:1 byłoby dla Islandczyków sporym sukcesem. Ci jednak do końca grali o pełną pulę i dopięli swego. W 76. minucie podanie Angarssona na bramkę zamienił Djurić, a sześć minut później Belgów dobił jeszcze Gunnar Vatnhamar, który ustalił wynik na 3:1.

Zwycięstwo jest historyczne nie tylko dla samego Vikingura, lecz także dla całej islandzkiej piłki. Nigdy przedtem żaden klub z tego kraju nie wygrał meczu w fazie grupowej czy fazie ligowej w europejskich pucharach. W tabeli Ligi Konferencji Vikingur ma trzy punkty i zajmuje 18. miejsce. Cercle Brugge ma taki sam dorobek, ale ze względu na lepszy bilans bramkowy plasuje się na 13. pozycji.