Liga Konferencji. Kiedy gra Jagiellonia Białystok? Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Niedługo przed przerwą reprezentacyjną polscy kibice mieli ogromne powody do radości. Wszystko dzięki kapitalnym występom naszych drużyn w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy! Wówczas Legia Warszawa sensacyjnie pokonała 1:0 Real Betis, a jeszcze większą niespodziankę sprawiła Jagiellonia Białystok, która w szalonych okolicznościach ograła na wyjeździe FC Kopenhagę 2:1. Bohaterem mistrzów Polski został Darko Czurlinow. W 97. minucie wykorzystał sytuację sam na sam i zapewnił zwycięstwo swojej drużynie.

Liga Konferencji Europy. Jagiellonia odniesie kolejne zwycięstwo?

- To niesamowite. Nie chcę zabrzmieć wyniośle, ale jest to wygrana historyczna. To pierwszy mecz w europejskich pucharach, a zwycięstwo tutaj to jest wielka sprawa dla nas wszystkich. Gratulacje i dziękuję zawodnikom, dziękuję też naszym kibicom za niesamowite wsparcie. Wierzę, że ten mecz będą wspominać latami, ja na pewno będę - zachwycał się Adrian Siemieniec tuż po ostatnim gwizdku.

Teraz przedstawicieli ekstraklasy czeka druga kolejka LKE. W niej Legia Warszawa podejmie na wyjeździe serbskie TSC, a Jagiellonia zagra u siebie z mołdawskim Petrocub. Mistrzowie Polski są w kapitalnej formie. Ostatni raz przegrali ponad miesiąc temu - 14 września 0:5 z Lechem Poznań. Najwyraźniej wysoka porażka zadziałała jak zimny prysznic.

Od tamtej pory ekipa Siemieńca wygrała każdy mecz w lidze. W sobotę pokonała na wyjeździe 3:1 Zagłębie Lubin, dzięki czemu obecnie z 25. punktami na koncie plasuje się na trzecim miejscu w tabeli ekstraklasy. Petrocub w pierwszym meczu LKE przegrał 1:4 z cypryjskim Paphos, po czym w lidze mołdawskiej wygrał 5:0 z Floresti, a ostatnio zremisował 1:1 z Sheriffem Tiraspol. Teraz w starciu z Jagiellonią Białystok zdecydowanym faworytem jest polski klub. W przypadku zwycięstwa mistrzowie Polski utrzymaliby się w czołówce tabeli LKE. Czy zgarną kolejne trzy oczka?

Jagiellonia Białystok - Petrocub w LKE. Liga Konferencji. Kiedy gra Jagiellonia Białystok? Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO DZISIAJ, STREAM ONLINE, WYNIKI]

Mecz Jagiellonia Białystok - Petrocub w drugiej kolejce Ligi Konferencji Europy odbędzie się w czwartek 24 października o godz. 18:45. Spotkanie będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1 oraz w internecie na platformie Polsat Box Go po wykupieniu odpowiednich pakietów. Zapraszamy na relację tekstową ze starcia Jagielloni, która odbędzie się na stronie Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.