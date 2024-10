Trzęsienie ziemi u rywali Legii. Tego nikt się nie spodziewał

Djurgardens IF przegrał 0:2 z Hammarby IF i spadł na czwartą lokatę w tabeli ligi szwedzkiej, co jest wynikiem zdecydowanie poniżej oczekiwań. Tym bardziej że do końca rozgrywek pozostało już niewiele spotkań i nie ma szans na mistrzostwo. W związku z tym klub zdecydował się na radykalną decyzję i w poniedziałek zwolnił duet trenerów - Kima Bergstranda i Thomasa Lagerloefa. Jak na razie nie wiadomo, kto poprowadzi ekipę zarówno w kolejnych meczach, jak i w starciu z Legią Warszawa.

3 Screen z https://www.youtube.com/watch?v=Ccx78-NRqMo Otwórz galerię Na Gazeta.pl