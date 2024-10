Gwiazdor United był w szoku. Feio ujawnia. Chodzi o Oyedele

Co za mecz Legii Warszawa! W czwartkowy wieczór przedstawiciel ekstraklasy na własnym stadionie ograł 1:0 Real Betis, który był zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. Niemal całe spotkanie w zespole gospodarzy rozegrał Maxi Oyedele, który niedawno otrzymał powołanie do reprezentacji Polski. Okazuje się, że talent 19-latka doceniają nawet gwiazdy Manchesteru United, skąd wywodzi się nowy gwiazdor Legii.

