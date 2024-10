Było już 2:0. Niebywałe sceny w meczu Manchesteru United. Oto wyniki

Była wtorek i środa z Ligą Mistrzów i przyszła pora na Ligę Europy i Ligę Konferencji w czwartek. Rozegrano w sumie aż 34 spotkania, z czego 18 w Lidze Europy, czyli drugich pod względem prestiżu rozgrywek organizowanych przez UEFA. W przypadku LE była to druga kolejka, a w przypadku LK pierwsza seria gier w tym sezonie.

Fenerbahce z Sebastianem Szymańskim remisuje w drugiej kolejce Ligi Europy

Drużyna Jose Mourinho grę w Lidze Europy rozpoczęła od wygranej u siebie 2:1 z Royale Union SG. W drugiej kolejce Fenerbahce z Sebastianem Szymańskim w podstawowym składzie zmierzyło się na wyjeździe z Twente.

W meczu od początku swoje warunki gry narzucił holenderski zespół, który został za to nagrodzony w 29. minucie spotkania. Youri Regeer otrzymał piłkę w polu karnym, wrzucił na głowę Michela Vlapa, a ten zdobył bramkę na 1:0. Taki też wynik utrzymał się do przerwy. W drugiej części gry Fenerbahce stać było na gola wyrównującego. W 71. minucie Dusan Tadić wyszedł na wolne pole i po doskonałym podaniu Sofyana Ambrabata zdobył bramkę na 1:1. Spotkanie zakończyło się podziałem punktów. Sebastian Szymański rozegrał cały mecz, a Przemysław Tytoń spędził całe spotkanie na ławce rezerwowych Twente.

Manchester United prowadził 2:0 po 20 minutach. Potem doszło do katastrofy i pogoni w końcówce

Wokół "Czerwonych Diabłów" i Erika ten Haga atmosfera w ostatnim czasie zrobiła się bardzo gęsta. Posada holenderskiego szkoleniowca wisi na włosku i mecz z FC Porto był okazją, żeby poprawić nastroje w klubie i wokół niego. Zaczęło się fantastycznie. Po 20 minutach Manchester United prowadził 2:0 po trafieniach Marcusa Rashforda i Rasmusa Hojlunda.

Cóż jednak z tego, skoro 14 minut później było już 2:2! Gospodarze odpowiedzieli trafieniami Pepe i Samu Omorodiona. Taki też wynik utrzymywał się do przerwy. I tylko do niej, gdyż pięć minut po wznowieniu gry w drugiej połowie Omorodion wykorzystał dogranie Pepe i zdobył bramkę na 3:2! Następnie doszła czerwona kartka, którą otrzymał Bruno Fernandes.

Wydawało się, że będzie to kolejna porażka Manchesteru United, ale w doliczonym czasie gry bramkę na 3:3 zdobył Harry Maguire i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Czy ten mecz będzie gwoździem do trumny Erika ten Haga w Manchesterze United? To pokażą najbliższe dni.

