Absolutny debiutant zachwycił w Lidze Konferencji! Napisali historię

FC Noah sprawił największą sensację w letnich eliminacjach do Ligi Konferencji. Klub z Erywania istnieje zaledwie od siedmiu lat, a był w stanie wywalczyć pierwszy, historyczny awans do fazy ligowej trzeciego szczebla rozgrywkowego UEFA. Noah wygrał w ostatnim meczu eliminacji 4:3 w dwumeczu z Rużomberokiem ze Słowacji. W pierwszym meczu armeński klub wygrał 3:0, a w drugim bramkę na 1:3 zdobył dopiero w 88. minucie! I to na ona zadecydowała o awansie do fazy ligowej LK.

FC Noah z pierwszą wygraną w debiucie w Lidze Konferencji

Pierwszym rywalem FC Noah w Lidze Konferencji była Mlada Boleslav z Czech. Pierwsza połowa upłynęła pod znakiem dominacji gospodarzy z Erywania, ale nie przełożyło się to na bramki. Noah oddali aż 15 uderzeń na bramkę rywala, przy trzech strzałach Mlady. Cóż jednak z tego, skoro nic nie wpadło do bramki.

Inaczej było w drugiej części gry. Gra nieco się wyrównała, goście częściej przeprowadzali ataki, ale to Noah trafili wreszcie do siatki! W 58. minucie spotkania Virgile Pinson urwał się lewym skrzydłem, dograł w pole karne do Matheusa Aiasa, a ten zdobył historyczną, pierwszą bramkę dla FC Noah w historii występów w europejskich pucharów (licząc oczywiście same występy w głównej fazie rozgrywek)!

Drugie trafienie dla gospodarzy padło w 76. minucie. Piłkę w polu karnym otrzymał Goncalo Gregorio, który przytomnie wyłożył ją Pinsonowi, a ten spokojnie uderzył obok bramkarza rywali. Było 2:0 i ten wynik utrzymał się do końca spotkania. Tym samym FC Noah zanotował pierwszą, historyczną wygraną w fazie ligowej Ligi Konferencji. I to w debiutanckim występie w tych rozgrywkach!

FC Noah - Mlada Boleslav 2:0

Bramki: 58' Aias, 76' Pinson

W kolejnych meczach Ligi Konferencji Noah FC zmierzy się z: Rapidem Wiedeń (wyjazd), Chelsea (wyjazd), Vikingurem Reykjavik (dom), APOEL-em (dom) i TSC Baćka Topola (wyjazd).