Feio zadecydował. Oto skład na mecz Legia - Real Betis

W ubiegłym sezonie Legia Warszawa dotarła do 1/16 finału Ligi Konferencji, w której odpadła po dwumeczu z Molde FK 2:6. W obecnych rozgrywkach stołeczny klub już pod wodzą Goncalo Feio awansował do fazy ligowej tych rozgrywek, eliminując po drodze m.in. Broendby IF 4:3. Nowy sezon to nowy format rozgrywek, w którym Legia rozegra sześć spotkań z sześcioma różnymi rywalami.

Pierwszym z tych rywali będzie Real Betis, czyli drużyna, która ostatnio gra regularnie na poziomie Ligi Europy bądź Ligi Konferencji. Klub z Sewilli w poprzednim sezonie także odpadł w 1/16 finału LK po porażce w dwumeczu 1:2 z Dinamem Zagrzeb.

Na kilkanaście minut przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy skład, jaki desygnował do gry przeciwko Realowi Betis Goncalo Feio. Znalazło się w nim miejsce m.in. dla powołanego do reprezentacji Polski Maxi'ego Oyedele.

Skład Legii Warszawa na mecz z Realem Betis w Lidze Konferencji:

Kacper Tobiasz - Ruben Vinagre, Radovan Pankov, Steve Kapaudi, Paweł Wszołek - Bartosz Kapustka, Maxi Oyedele, Kacper Chodyna - Ryoya Morishita, Tomas Pekhart, Luquinhas

Legia Warszawa w meczu z Realem Betis będzie chciała poprawić nastroje w klubie i wokół niego. Drużyna Goncalo Feio zanotowała ostatnio serię trzech meczów bez wygranej (przegrana 0:1 z Rakowem Częstochowa, przegrana 0:1 z Pogonią Szczecin i remis 1:1 z Górnikiem Zabrze).

A jak do gry w Europie podchodzi Real Betis? - Liga jest naszym priorytetem. Zgubionych w niej punktów nie da się w żaden sposób nadrobić. Europejskie puchary skonstruowane są tak, że jedno potknięcie niczego nie zmieni. Moje podejście do tego się nie zmieni, dopóki awans do fazy pucharowej nie będzie zagrożony - mówił na konferencji prasowej trener Manuel Pellegrini.

Początek spotkania Legii Warszawa z Realem Betis w pierwszej kolejce Ligi Konferencji o godz. 18:45.