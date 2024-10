Liga Konferencji. Kiedy mecz Legia - Real Betis? Gdzie obejrzeć ? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Legia Warszawa po raz drugi z rzędu zagra w fazie zasadniczej Ligi Konferencji. W poprzednim sezonie doszła do 1/16 finału, gdzie poległa 2:6 w dwumeczu z Molde. Teraz zaczyna nowy rozdział, choć już na samym początku czeka ją niezwykle wymagające zadanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki: Do Legii przychodziły gwiazdy z innych klubów i nie odpalały, gasły

Kiedy gra Legia? O której dzisiaj mecz Legii w Lidze Konferencji?

Stołeczna drużyna w pierwszej kolejce podejmie Real Betis, który był losowany z pierwszego koszyka i uchodzi za jednego z faworytów całych rozgrywek obok Chelsea czy Fiorentiny. Aczkolwiek do pierwszego meczu LK podchodzi z pewną rezerwą.

- Wyjściowej jedenastki na razie wam nie podam, ale mogę potwierdzić, że znajdą się w nim zawodnicy, którzy do tej pory grali trochę mniej - powiedział na konferencji prasowej Manuel Pellegrini, trener hiszpańskiego klubu. Poza kadrą meczową znalazł się m.in. Giovanni Lo Celso, 59-krotny reprezentant Argentyny. Klub z Sewilli będzie musiał sobie radzić też bez kilku kontuzjowanych graczy, w tym słynnego Isco oraz Williama Carvalho, mistrza Europy z 2016 r.

Betis po ośmiu kolejkach La Ligi ma 12 pkt i zajmuje ósme miejsce w tabeli. Od kiedy 1 września przegrał z Realem Madryt, w pięciu kolejnych spotkaniach zdobył aż 10 pkt. Jest zatem w wyższej formie niż Legia, która 1 września odniosła ostatnie zwycięstwo, a potem dwa mecze przegrała i jeden zremisowała. Przez to osunęła się na siódmą pozycję w tabeli ekstraklasy (15 pkt po 10 kolejkach).

Przez to zaczęto spekulować o zwolnieniu Goncalo Feio, lecz wydaje się to być bardzo odległą perspektywą. - Drużyna stoi za trenerem i wszyscy chcemy, by trener Feio był z nami. To świetny fachowiec i mamy bardzo dobre relacje. Nasze ostatnie wyniki nie były najlepsze, ale wciąż wierzymy, że możemy wszystko odwrócić. Przecież tak na dobrą sprawę sezon dopiero się zaczął. Teraz będziemy mogli się pokazać w Europie - mówił na konferencji Rafał Augustyniak.

Liga Konferencji. Kiedy mecz Legia - Real Betis? Gdzie obejrzeć ? [TRANSMISJA NA ŻYWO DZISIAJ, RELACJA LIVE, WYNIK]

Mecz Legia Warszawa - Real Betis w Lidze Konferencji zostanie rozegrany w czwartek 3 października o godz. 18:45. Transmisję TV będzie można oglądać na kodowanych kanałach Polsat Sport 1 i Polsacie Sport Premium 1, a stream online w serwisie Polsat Box Go (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.