Legia będzie mieć ułatwione zadanie? Oto co szykuje Betis na mecz LKE

Legia Warszawa nie ma ostatnio dobrej passy (w trzech meczach ligowych zdobyła tylko punkt), co niezbyt dobrze wróży przed zbliżającą się inauguracją w Lidze Konferencji. W dodatku stołeczny zespół podejmie teoretycznie najbardziej wymagającego rywala - hiszpański Betis. Choć może mieć nieco łatwiejsze zadanie.

Dobre wieści dla Legii Warszawa przed startem Ligi Konferencji. Real Betis raczej nie pójdzie na całość

Drużyna ze stolicy Andaluzji będzie chciała jak najlepiej rozpocząć zmagania w Europie, lecz na horyzoncie ma też niedzielne Gran Derbi z Sevillą. Z tego powodu "Mundo Deportivo" przewiduje, że trener Manuel Pellegrini przeciwko Legii da szansę kilku graczom, którzy dotychczas rzadziej pojawiali się na murawie.

Dużym wydarzeniem ma być powrót Marca Bartry. Były obrońca FC Barcelony czy Borussii Dortmund w tym sezonie zdążył rozegrać dwa mecze, a następnie pauzował przez ponad miesiąc z powodu dolegliwości mięśniowych. "W poniedziałek znów trenował z resztą zawodników. (...) I wszystko wskazuje na to, że w czwartek, na polskiej ziemi, będzie mógł wrócić do gry" - czytamy.

Ponadto zadebiutować ma doświadczony bramkarz Adrian, który latem przyszedł na zasadzie wolnego transferu z Liverpoolu. "A swoją szansę dostaną gracze, którzy zazwyczaj nie są podstawowymi, jak Aitor Ruibal, Nobel Mendy, Chimy Avila, Juanmi, Assane Diao lub młodzi wartościowi piłkarze, jak Lucas Alcazar, Dani Perez czy Mateo".

Real Betis będzie oszczędzać się w meczu z Legią Warszawa? Największa gwiazda w ogóle nie jest zgłoszona do Ligi Konferencji

Kibice zgromadzeni na stadionie w Warszawie nie będą za to mieli okazji, aby zobaczyć największą gwiazdę Betisu, czyli Isco. Były zawodnik m.in. Realu Madryt pod koniec zeszłego sezonu złamał kość strzałkową i jest w trakcie rekonwalescencji. Ta nie przebiega tak, jak zakładano, przez co w ogóle nie zgłoszono go do jesiennej części rozgrywek. Ewentualnie będzie mógł w nich zagrać wiosną, o ile upora się z problemami zdrowotnymi, a Betis przejdzie fazę ligową. Poza tym niedostępny jest m.in. William Carvalho, mistrz Europy z 2016 r., który 13 września w meczu z Leganes (2:0) zerwał ścięgno Achillesa.

Mecz Legia Warszawa - Real Betis zostanie rozegrany w czwartek 3 października o godz. 18:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.