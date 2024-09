Sceny jak z horroru. Była gwiazda postrzelona na ulicy

Świat tureckiego futbolu w czwartkowy wieczór przeżył wstrząs. Były reprezentant tego kraju i trzykrotny mistrz Turcji z Fenerbahce Stambuł Serhat Akin w niewytłumaczalnych okolicznościach został postrzelony. Nieznany sprawca celował do niego z pistoletu, trafił w stopę i uciekł. Akin został przewieziony do szpitala, gdzie poddano go leczeniu.

Niebywałe sceny po wyjściu ze studia. Ekspert sam to pokazał. "Postrzelono mnie w stopy"

Do zdarzenia doszło zaraz po meczu Fenerbahce Stambuł z Royale Union Saint-Gillosie (2:1) w Lidze Europy. Akin przy jego okazji został zaproszony do jednej z tureckich stacji telewizyjnych, gdzie w studiu wypowiadał się jako ekspert. W tamtejszych mediach pojawiło się nawet nagranie z monitoringu, na którym widać, jak były piłkarz w towarzystwie innej osoby opuszcza budynek telewizji i udaje się do samochodu. Wtedy też następuje atak.

Gdy Akin jest już blisko pojazdu, podbiega do niego zamaskowana osoba, oddaje strzał i ucieka. Następnie wsiada na motocykl i szybko znika z miejsca zdarzenia. Były zawodnik zaś upada na ziemię, a z budynku podbiega do niego kolejny mężczyzna, by natychmiast udzielić pomocy. Po wszystkim Akin udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie zakrwawionej nogi. - Po programie postrzelono mnie w stopy, nasze ostatnie słowo to Fenerbahce - napisał na portalu X.

Legenda Fenerbahce postrzelona. "Haniebny atak"

Jak poinformował turecki portal "Sabah", Akin przebywa obecnie w prywatnym szpitalu Ataszir, a jego życiu nic nie zagraża. Na zdarzenie zareagowała już Turecka Federacja Piłkarska. "Z przykrością przyjęliśmy informację, że były zawodnik naszej kadry narodowej, Serhat Akin, doznał kontuzji stopy w wyniku ataku z użyciem broni palnej. Zdecydowanie potępiamy ten haniebny atak. Życzymy, aby Serhat Akin, który przebywa w szpitalu, jak najszybciej wrócił do zdrowia" - czytamy w portalu X.

Serhat Akin w reprezentacji Turcji rozegrał 16 spotkań w latach 2002-2006. Strzelił w nich trzy gole. Na co dzień występował na prawym skrzydle. Karierę zakończył w 2014 r.