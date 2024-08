Oto rywal Legii w Lidze Konferencji. Kowalczyk: 30 lat na to czekałem

Nowy format rozgrywek wymógł na UEFA zmianę metody losowania. Po wyciągnięciu kulki z nazwą drużyny - np. Chelsea - poznawała ona wszystkich swoich przeciwników po tym, jak Michał Żewłakow naciskał guzik - za główną część losowania odpowiadał program komputerowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Don Kasjo przesadził! "To są idioci". I ujawnił zarobki na FAME 22

Legia i Jagiellonia poznały rywali w Lidze Konferencji. "Świetne losowanie"

Po kilkudziesięciu minutach wszystko było już jasne. Legia Warszawa zagra z Realem Betis, Djurgarden, Omonią Nikozja, FC Lugano, TSC Backa Topola oraz Dynamem Mińsk. Za to przeciwnikami Jagiellonii w fazie ligowej LKE będą FC Kopenhaga, Molde FK, Olimpija Ljubljana, Mlada Boleslav, Petrocub Hincesti i NK Celje. Jak to losowanie ocenili eksperci?

"Łaskawie, łaskawie" - ocenił rywali Jagiellonii dziennikarz serwisu Sport.pl Jakub Seweryn.

"Najatrakcyjniejszy/najmocniejszy klub u siebie, bez żadnych wyjazdów na Kaukaz, ekipy w zasięgu. Świetne losowanie Legii, a Liga Konferencji jest pięknym wynalazkiem" - stwierdził Damian Smyk z Goal.pl.

"Legia - Betis. 30 lat na to czekałem" - napisał na Twitterze Wojciech Kowalczyk, który w trakcie kariery piłkarskiej reprezentował obie drużyny.

"Losowanie Legii niezłe, zwłaszcza pod kątem hitu z Betisem, choć przydałby się jeszcze jeden rywal, gdy będzie ona wyraźnym faworytem. Jaga na moje wylosowała gorzej, tylko z Petrocubem obligatoryjne zwycięstwo, a hitu brak. Oby lekcje od Bodo i Ajaxu zaprocentowały już teraz" - wyraził nadzieję Przemysław Michalak z Weszło.

"Może to nieco przesadzony optymizm, ale bardzo dobre losowanie Legii Warszawa. Wyjazdy do Szwecji, Serbii i na Cypr, u siebie Hiszpanie, Białorusini i Szwajcarzy. Jak najbardziej można powalczyć o awans do kolejnej fazy" - ocenił Sebastian Staszewski.

Na razie Legia oraz Jagiellonia jedynie poznały rywali, z którymi rozegrają swoje spotkania. Szczegółowy terminarz rozgrywek zostanie zaprezentowany dopiero w sobotę.