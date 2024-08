Co za słowa o Legii. W Kosowie nie mają wątpliwości

Legia Warszawa wygrała z Dritą 1:0 w ostatnim meczu kwalifikacji do Ligi Konferencji (3:0 w dwumeczu) i zagra w fazie ligowej, ale wszyscy są zgodni co do tego, że warszawski zespół, mówiąc delikatnie, nie zachwycił.

REKLAMA

Zobacz wideo Karolina Owczarz porównała zarobki w Fame MMA i KSW

"Jacek Laskowski, komentujący mecz Drita - Legia w TVP Sport, najpierw zaczął żałować, że nie wziął ze sobą krzyżówek, a później - w 66. minucie - wyraźnie rozczarowany grą Legii, która w wyjazdowym meczu broniła dwubramkowej przewagi, pozwolił sobie na ironię: "O! Piękne kopnięcie w górę Goncalvesa!", gdy Portugalczyk kolejny raz - kompletnie bez żadnego zamysłu i celu - kopnął piłkę byle wyżej i dalej. A po chwili, z emocjami w głosie, relacjonował, jak piłkarze Goncalo Feio zachowawczo podają do bramkarza, do obrońcy, z powrotem do bramkarza, a wreszcie - do przeciwnika. Najcelniejszy w tej akcji był właśnie komentarz Laskowskiego" - pisał po meczu dziennikarz Sport.pl Dawid Szymczak.

Kosowskie media skomentowały mecz Drity z Legią

Dowodem na kiepską postawę Legii może być też to, że kosowskie media zdają się być... zadowolone z tego, co działo się na boisku. I to mimo tego, że ich zespół przegrał. "Europejski sen dobiegł końca. Drita została wyeliminowana z podniesioną głową" - czytamy w Gazeta Express.

"Drita dotarła aż do play-offów Ligi Konferencji, gdzie została zatrzymana przez polskiego giganta. Przy ogromnym wsparciu kibiców okazała się godnym przeciwnikiem dla wartego około pięciokrotnie więcej od nich zespołu Legii Warszawa" - dodano (cytat za WP Sportowe Fakty).

"Drita pokazała się z dobrej strony, choć nie przeprowadzała konkretnych akcji. Legia skupiła się raczej na obronie, licząc na kontrataki" - tak mecz podsumowała kosowska agencja prasowa Kosova Press.

"Drita miała trudne zadanie, musieli wygrać różnicą więcej niż dwóch bramek po przegranej w pierwszym meczu 2:0 w Polsce. Podopieczni Zekiriji Ramadaniego w poszukiwaniu bramki byli lepsi przez niemal 90 minut, lecz nie udało im się zdobyć gola. Mecz charakteryzował się dominacją w posiadaniu piłki przez Dritę, jednak ta oddała tylko dwa strzały w stronę bramki, natomiast goście przy pierwszej poważnej okazji w doliczonych minutach zdobyli bramkę na 1:0" - relacjonuje portal nacionale.com.

Z kolei serwis pamfleti.net pisze, że Drita "zgasła" w ostatnich minutach. To odniesienie do gola Pekharta w samej końcówce meczu. "Drita mocno wierzyła w szalony powrót z Legią Warszawa, po porażce 0:2 w pierwszym meczu, jednak cud się nie wydarzył, gdyż w meczu rozgrywanym w Prisztinie znów górą był reprezentant Polski, który zwyciężył wynikiem 0:1, dzięki bramce Pekharta w 90.+1. minucie.

Losowanie par w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy w piątek o godzinie 14:30. Wtedy swoich rywali poznają Legia oraz Jagiellonia Białystok. Wcześniej, bo o 13, odbędzie się losowanie w Lidze Europy.