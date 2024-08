Drągowski absolutnym bohaterem "polskiego" meczu. Wybronił klubowi puchary!

Przed tygodniem w pierwszym spotkaniu pomiędzy Lens a Panathinaikosem znacznie bardziej zadowolonym Polakiem był Przemysław Frankowski. Jego gol otworzył wynik meczu, a Wesley Said podwyższył rezultat. Trafienie honorowe zanotował Fotis Ioannidis.

Drągowski bohaterem. Frankowski odpada z pucharów

Rewanż mógł lepiej rozpocząć się dla gości. W 15. minucie spotkania Florian Sotoca podszedł do rzutu karnego, ale przegrał pojedynek z Bartłomiejem Drągowskim. Jak się później okazało - to był mecz polskiego bramkarza. Portal Flashsocre wybrał go najlepszym zawodnikiem spotkania. Golkiper dwoił się i troił, żeby uchronić swój zespół przed utratą gola.

Jemu udało się zachować czyste konto, a kolegom w drugiej połowie sensacyjnie zdobyć dwa gole. Najpierw do siatki trafił Urugwajczyk Facundo Pellistri. Skrzydłowy, który do niedawna był jeszcze piłkarzem Manchesteru United wykorzystał odegranie Ioannidisa i otworzył wynik spotkania.

Kiedy wydawało się, że spotkanie nieuchronnie zmierza ku dogrywce, gospodarze wyprowadzili zabójczą kontrę. W 85. minucie meczu duet Mancini-Tete ostatecznie pogrążył przedstawicieli Ligue 1. Wygrana 2:0 oznacza, że to Grecy zagrają w Lidze Konferencji Europy. Lens, które jeszcze niedawno grało w Lidze Mistrzów, ten sezon spędzi poza europejskimi pucharami.

Panathinaikos 2:0 Lens (0:0)

Gole: Facundo Pellistri'62, Tete'85

Panathinaikos: Drągowski (gk) – Kotsiras (61'Vagiannidis), Ingason (79'Schenkeveld), Jedvaj, Mladenović – Cerin (61'Maksimović), Arao – Tete, Bakasetas (61'Mancini), Pellistri (82'Djuricić) – Ioannidis (k)

trener: Diego Alonso

Lens: Samba (gk) (k) – Gradit (87'Nzola), Khusanov, Sarr (71'Haidara) – Frankowski, Thomasson, Diouf, Machado (71'Chavez) – da Costa (66'Fulgini) – Sotoca, Said (67'Lascary)

trener: Will Still