Są najnowsze wieści ws. Tobiasza i Jędrzejczyka

W ostatniej kolejce Ekstraklasy Legia Warszawa zremisowała 1:1 na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Wtedy na gola Bartosza Kapustki odpowiedział Tommaso Guercio. W pierwszej połowie doszło jednak do dramatycznego zdarzenia. Kacper Tobiasz zderzył się z Arturem Jędrzejczykiem i polała się krew. Jędrzejczyk stracił przytomność, ale obaj zawodnicy udali się do szpitala na badania. - Obaj pojechali do szpitala w przerwie meczu. "Tobi" został już zszyty. W przypadku "Jędzy" czekamy na tomografię - mówił Goncalo Feio po zakończeniu spotkania.

"Jędrzejczyk i Tobiasz wracają do Warszawy autokarem, razem z zespołem. Zderzenie wyglądało groźnie i miało swoje konsekwencje, ale wygląda na to, że nic groźnego się na szczęście nie stało" - pisał Marcin Szymczyk z portalu legia.net. Legia przekazała w oficjalnym komunikacie, że "pierwsze badania nie wykazały poważnych urazów głowy i zawodnicy mają założone szwy na rany".

Czy obaj zawodnicy mają szansę wystąpić w rewanżowym spotkaniu Legii Warszawa z kosowską Dritą w fazie play-off eliminacji do Ligi Konferencji Europy? Są nowe wieści w tej sprawie.

Wiadomo, co z Tobiaszem i Jędrzejczykiem. Jeden z nich może zagrać z Dritą

TVP Sport informuje, że na środowym treningu Legii przed wylotem do Kosowa pojawił się Kacper Tobiasz. Bramkarz miał na głowie specjalny kask ochronny, który dawniej zakładał Petr Cech. Są szanse na to, że Tobiasz zagra w tym spotkaniu, czego nie można powiedzieć o Jędrzejczyku, który był nieobecny na środowym treningu. "Kapitan stołecznej drużyny dostanie chwilę wytchnienia, by w pełni dojść do siebie. Doświadczony obrońca został też skierowany na dodatkowe badania" - czytamy w artykule.

"Jędrzejczyk ma wykonywane dodatkowe badania - dziś był u neurologa. Jak na razie wykluczone zostały rzeczy najpoważniejsze - czaszka jest cała, nie ma żadnego krwiaka. Ale kapitan tracił przytomność, a tego lekceważyć nie można. Tym bardziej że przed rokiem na jednym z treningów 'Jędza' miał już chwilowe utraty przytomności" - pisze portal legia.net. Poza Jędrzejczykiem na treningu Legii Warszawa brakowało kontuzjowanego Juergena Elitima, a także m.in. Mateusza Szczepaniaka, Jakuba Żewłakowa czy Jordana Majchrzaka.

Mimo braku Jędrzejczyka Feio ma spory wybór na pozycji środkowych obrońców. Trener Legii będzie miał do dyspozycji Jana Ziółkowskiego, Radovana Pankova, Steve'a Kapuadiego, Sergio Barcię, Marco Burcha oraz Rafała Augustyniaka. Jeżeli Tobiasz nie będzie w stanie wystąpić przeciwko Dricie, to najpewniej między słupkami znajdzie się Gabriel Kobylak, który pojawił się w miejsce Tobiasza w trakcie meczu ze Śląskiem. W poprzednim sezonie bramkarz przebywał na wypożyczeniu w Radomiaku Radom.

Rewanżowe spotkanie między Legią Warszawa a Dritą odbędzie się w czwartek o godz. 20:00. Legia ma wypracowaną zaliczkę 2:0 z pierwszego meczu, gdzie gole strzelali Blaz Kramer oraz Marc Gual.

O tej samej porze rozpoczną się mecze Ajaksu Amsterdam z Jagiellonią Białystok i Cercle Brugge z Wisłą Kraków. Relacja tekstowa na żywo ze wszystkich tych spotkań w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.