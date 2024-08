Tak wygląda ranking UEFA po meczach LE oraz LKE. Polska musi uciekać

W tym tygodniu rozpoczęła się faza play-off eliminacji europejskich pucharów. W czwartek w grze były trzy polskie kluby: Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa oraz Wisła Kraków. Jedyne zwycięstwo wywalczyła Legia, która pokonała 2:0 kosowską Dritę po golach Blaza Kramera i Marca Guala. Tym samym zespół, którego trenerem jest Goncalo Feio, jest już o krok od awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji w drugim kolejnym sezonie. "Po pierwszym meczu z Dritą jest dobry wynik i dwubramkowa zaliczka. Ale dalej martwi gra Legii - ślamazarna, niezbyt pomysłowa i mało zaskakująca" - pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl.

W przypadku Jagiellonii i Wisły za bardzo optymizmu mieć nie można. Mistrzowie Polski przegrali aż 1:4 z Ajaksem Amsterdam, choć prowadzili od piątej minuty po trafieniu Adriana Diegueza. Hat-trickiem popisał się Chuba Akpom. Wisła Kraków uległa 1:6 Cercle Brugge, a jedynego gola dla pierwszoligowca strzelił Angel Rodado. "Dla Jagiellonii to było prawdziwe święto, jako że nigdy wcześniej taka piłkarska marka jak Ajax nie odwiedziła Białegostoku. Ajax zareagował na niepowodzenie, jak na klasowy zespół przystało" - dodaje Jakub Seweryn ze Sport.pl.

W przypadku Jagiellonii szczęściem w nieszczęściu jest akurat fakt, że dzięki wyeliminowaniu litewskiego Poniewieża jest już pewna gry w fazie ligowej Ligi Konferencji. Ewentualne wyeliminowanie Ajaksu sprawiłoby, że Jagiellonia zagra w Lidze Europy. A jak wygląda ranking UEFA po czwartkowych meczach?

Polska pozostaje na 18. miejscu w rankingu UEFA. Ale Chorwaci gonią

Polskie kluby podchodziły do rywalizacji w rundzie play-off eliminacji europejskich pucharów z 18. miejsca w rankingu UEFA z 25,875 pkt. Jako jedyna zapunktowała Legia, a jej wygrana dała 0,250 pkt do rankingu krajowego. Łącznie Polska wywalczyła już 2,875 pkt w europejskich pucharach w trakcie tego sezonu. Strata Polski do piętnastej Austrii wynosi jednak 2,275 pkt. Warto dodać i wyjaśnić, że miejsce, które aktualnie zajmuje Austria, daje możliwość gry dwóm klubom z danego kraju w eliminacjach do Ligi Mistrzów.

Aż 0,375 pkt do rankingu UEFA w tym tygodniu wywalczyła Chorwacja. To efekt remisu 1:1 Rijeki z Olimpiją Ljubljana w Lidze Konferencji i wygranej 3:0 Dinama Zagrzeb z Karabachem Agdam w play-offach Ligi Mistrzów. Dzieki temu Chorwacja traci już "tylko" 2,850 pkt do Polski. W przypadku Austrii punkty wywalczył Red Bull Salzburg (wygrana 2:0 z Dynamem Kijów w Lidze Mistrzów) oraz LASK Linz (remis 1:1 z FCSB w Lidze Europy).

Ranking UEFA (stan na 23 sierpnia br.):

1. Anglia - 85,732 pkt

2. Włochy - 75,356 pkt

3. Hiszpania - 70,561 pkt

4. Niemcy - 67,910 pkt

5. Francja - 55,522 pkt

***

*** 15. Austria - 28,400 pkt

16. Szwajcaria - 28,275 pkt

17. Szkocja - 27,200 pkt

18. Polska - 26,125 pkt

19. Chorwacja - 23,275 pkt

20. Serbia - 22,275 pkt

Rewanżowe spotkania polskich drużyn w fazie play-off europejskich pucharów odbędą się w przyszły czwartek. Wszystkie mecze, które będą rozgrywane na wyjeździe, odbędą się o godz. 20:00. Relacje tekstowe na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.