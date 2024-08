Co za sezon polskich klubów w pucharach. Trzeba było czekać 13 lat

Czwartek w europejskich pucharach nie był dla polskich zespołów idealny. Do ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy awansowały wprawdzie Legia Warszawa i Wisła Kraków, ale Śląsk Wrocław - po dużych kontrowersjach - pożegnał się z Europą. Jednocześnie udział trzech polskich drużyn w ostatniej fazie kwalifikacyjnej to coś, co nie zdarza się zbyt często. Na taki sukces czekaliśmy aż 13 lat!

