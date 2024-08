"Panie Boże..." Słowacki komentator zrujnowany meczem z Wisłą Kraków. Dał show

"Mecz na zawał serca", "chaos, dziecięce błędy, trener na kolanach", "kompletna porażka" - to tylko część komentarzy słowackich mediów na temat meczu Wisła Kraków - Spartak Trnawa, który ostatecznie zakończył się wygraną gospodarzy po rzutach karnych.

REKLAMA

Zobacz wideo Wesley Sneijder wybrał! Lewandowski czy van Nistelrooy?

Show słowackich komentatorów. "Dziękujemy Maryi Dziewicy za to, że dała nam tę bramkę"

W spotkaniu nie brakowało ogromnych emocji. Wisła Kraków już w 11. minucie strzeliła gola, ale wtedy jeszcze Spartaka uratował spalony. Jeszcze przed przerwą gospodarze wyszli jednak na prowadzenie dzięki Angelowi Rodado. W drugiej połowie bramkę na 2:0 strzelił Piotr Starzyński - ostatecznie zapewniła ona dogrywkę. W niej padły kolejne dwa gole - jeden Wisły i jeden Spartaka Trnawa - co oznaczało konieczność grania rzutów karnych. Zobaczyliśmy aż 14 serii! Nic dziwnego, że słowaccy komentatorzy włożyli w ten mecz całe swoje serce.

Spotkanie komentowali Michal Jantoska i Róbert Paldan. - To jest gol! W 60. minucie Spartak Trnawa traci gola na 0:2. To najgorsze co się mogło stać (...). Zaczynamy od nowa - przeżywali. - Rodado... dośrodkował na głowę Alana Urygi! A to najgorsze co się mogło stać - powtórzył się komentator po bramce Wisły na 3:0. - Gooooooooool!!! Dziękujemy Maryi Dziewicy za to, że dała nam tę bramkę - emocjonował się Jantoska. - Dziękujemy za tę bramkę Azangowi i Durisowi - poprawił go Paldan. - Panie Boże... - rozpaczał komentator po ostatecznie nieuznanym golu Wisły na 4:1 w końcówce spotkania.

Ostatecznie Jantoska i Paldan nie mogli cieszyć się z wygranej Spartaka. To duża wpadka słowackiej drużyny, bo przecież Wisła Kraków na co dzień gra w I lidze. - Musimy powiedzieć, że Wisła zasłużyła na ten awans w dwumeczu bardziej. Kompetentni ludzie muszą to powiedzieć i nie szukać wymówek, bo nie ma na to dobrej wymówki. Spartak musi to dokładnie przeanalizować - podsumował spotkanie Paldan, cytowany przez sport.aktuality.sk.

Wisła jest jedną z trzech polskich drużyn, która wciąż może zagrać w fazie ligowej europejskich pucharów. W kolejnej rundzie kwalifikacyjnej podopieczni Kazimierza Moskala zagrają z belgijskim Cercle Brugge. Pierwszy mecz odbędzie się w czwartek 22 sierpnia.