Słowacy od rana piszą o tym, co zrobiła Wisła Kraków. W kółko padają dwa słowa

Co to był za dzień w europejskich pucharach! Najpierw awans do kolejnej rundy kwalifikacji w dość dramatycznych okolicznościach wywalczyła Legia Warszawa, która zremisowała z Broendby 1:1. O tym spotkaniu szybko można było zapomnieć przez to, co się działo w meczach Śląska Wrocław i Wisły Kraków. Obie drużyny niespodziewanie odrobiły straty z pierwszego meczu. Wiśle udało się doprowadzić do dogrywki. Za to wrocławianie ostatecznie odpadli w atmosferze skandalu.

Wisła sprawiła sensację! Spartak Trnawa wyeliminowany. Lament słowackich mediów

W trakcie dogrywki Wiśle udało się strzelić gola na 3:0, a gdyby udało jej się utrzymać ten wynik, to do karnych w ogóle by nie doszło. W 106. minucie udało się jednak zdobyć bramkę Michalowi Durisowi i pierwszoligowiec musiał walczyć o awans w serii jedenastek. Tam Wisła ostatecznie okazała się lepsza i wygrała 12:11. Teraz krakowianie powalczą o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy z belgijskim Cercle Brugge.

Słowackie media mają duże pretensje do Spartaka Trnawa za porażkę z drużyną, która w Polsce nie gra nawet w ekstraklasie. "Smutny wieczór dla Spartaka" - czytamy na sport7.dnes24.sk. Trnavskyhlas.sk uważa, że był to "mecz na zawał serca", a hnonline.sk pisze o "dramatycznych karnych". Z kolei kibice w komentarzach ciągle piszą o wielkim wstydzie i hańbie.

"Chaos, dziecięce błędy, trener na kolanach. Trnawa kompletnie zawiodła w Europie" - nie ma litości dla słowackiej drużyny sportnet.sme.sk. "Spartak w Europie nie zagrał tak słabo od dawna" - dodaje portal. "Tragedia trwała przez trzy godziny i 11 minut. Karne zdecydowały. Czternaście serii" - czytamy dalej. Obrywa też szkoleniowiec Michal Gasparik. "Tak źle zorganizowanego Spartaka nie widziałem od dawna. To są rzeczy, które muszą wiedzieć nawet dzieci" - powiedział Peter Duris, były piłkarz Spartaka, a obecnie ekspert słowackiej telewizji.

Sport.aktuality.sk zwrócił uwagę na to, że słowacki komentator tego spotkania Michal Jantoska dziękował za bramkę na 1:3... Maryi Dziewicy. Portal zastanawia się, czy ten mecz nie będzie oznaczał zwolnienia trenera Michala Gasparika i zauważa, że kibice byli zawiedzeni postawą szkoleniowca. "Kompletna porażka w Polsce" - podsumowuje.

Wisła Kraków jest o krok od awansu do fazy grupowej, ale teraz czeka ją bardzo trudne zadanie. Podopieczni Kazimierza Moskala w kolejnej rundzie eliminacji zagrają z belgijskim Cercle Brugge. Jednocześnie nie należy skreślać krakowskiego zespołu. Przed rewanżowym spotkaniem ze Spartakiem również mało kto wierzył, że Wiśle uda się odrobić straty z pierwszego meczu.