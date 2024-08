17 serii rzutów karnych! Jagiellonia poznała rywala w el. Ligi Europy

Po zdecydowanej porażce z Bodo/Glimt w eliminacjach Ligi Mistrzów, Jagiellonia Białystok "spadła" do eliminacji Ligi Europy. Jej rywala w IV rundzie wyłaniała rywalizacja dwóch legendarnych europejskich klubów - holenderskiego Ajaksu Amsterdam i greckiego Panathinaikosu Ateny. W pierwszym meczu w Atenach wygrał Ajax 1:0 po golu Stevena Berghuisa, więc przed rewanżem u siebie był zdecydowanym faworytem.

17 serii rzutów karnych! Ajax Amsterdam rywalem Jagiellonii Białystok w eliminacjach Ligi Europy

Czwartkowy mecz w Amsterdamie miał jednak nieprawdopodobny przebieg. Choć wyraźnie lepszym zespołem był Ajax, niesamowita nieskuteczność Holendrów wraz z dobrą postawą polskiego bramkarza Panathinaikosu Bartłomieja Drągowskiego utrzymywały w pierwszej połowie bezbramkowy remis.

W drugiej części gry mecz był już zdecydowanie bardziej wyrównany, ale gdy wydawało się, że Ajax rozstrzygnie dwumecz w 90 minutach, w 89. minucie kibice gospodarzy przeżyli szok, gdy zamieszanie w polu karnym Ajaksu wykorzystał Brazylijczyk Tete i płaskim uderzeniem doprowadził do dogrywki.

W 102. minucie Ajax trafił do bramki Bartłomieja Drągowskiego, ale przed celnym strzałem głową Bertrand Traore wyraźnie faulował polskiego bramkarza i po interwencji VAR trafienie to zostało anulowane.

Doszło do rzutów karnych i tak naprawdę to dopiero tam rozpoczęła się prawdziwa dramaturgia. Już przy pierwszym strzale pomylił się gracz Panathinaikosu Mancini, którego uderzenie w środek odbił Remco Pasveer. Piłkarze Ajaksu dobrze wykonywali jedenastki, najczęściej myląc Bartłomieja Drągowskiego, ale Polak przebudził się w najważniejszym momencie i obronił uderzenie Briana Brobbeya, gdy ten mógł zapewnić awans swojej drużynie.

Drągowski obronił też w ósmej kolejce uderzenie Youriego Baasa, a w jedenastej sam wykorzystał jedenastkę. Ale karne trwały nadal. W 16. kolejce znów pomylił się Brian Brobbey, ale tym razem uderzając nad bramką. Tyle że to tylko przedłużyło serię, bo chwilę wcześniej nie wykorzystał karnego Filip Mladenović. Decydująca okazała się kolejna kolejka, gdy najpierw Pasveer obronił strzał Holendra po stronie Panathinaikosu Tonny'ego Vilheny, a następnie Drągowskiego pokonał Anton Gaaei i to Ajax, wygrywając karne 13:12, mógł się cieszyć z awansu do kolejnej rundy eliminacji Ligi Europy.

Pierwszy mecz Jagiellonii Białystok z Ajaxem Amsterdam odbędzie się w czwartek 22 sierpnia o godzinie 20:45 w Białymstoku. Rewanż w Amsterdamie zostanie rozegrany 29 sierpnia o 20:00.