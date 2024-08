11:0 dla Legii! To musiało się tak skończyć

6:0 - tak efektowne zwycięstwo odnieśli piłkarze Legii Warszawa w pierwszym meczu ćwierćfinałowym kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy. Rewanż w Walii był zatem formalnością. Nic zatem dziwnego, że trener Goncalo Feio zdecydował, że na rewanż nie polecą m.in.: Claude Goncalves, Luqinhas, Marc Gual, Paweł Wszołek, Blaz Kramer czy Steve Kapuadi.

Znów problemy Legii Warszawa do przerwy. Potem dominacja

Warszawianie, podobnie jak w pierwszym meczu w stolicy zaczęli bardzo słabo. Tak jak w Warszawie, to rywale mieli pierwszą szansę na zdobycie gola. W 23. minucie sędziowie nie odgwizdali, wydawało się ewidentnego spalonego i sam przed bramkarzem Gabrielem Kobylakiem znalazł się Louis Lloyd, ale strzelił nad poprzeczką.

W 32. minucie Tomas Pekhart wślizgiem zdobył gola, ale sędzia boczny pokazał, że w tej sytuacji Czech był na pozycji spalonej.

- To jest pierwszy moment, w którym mogliśmy podnieść głos - mówił Bożydar Iwanow, komentator Polsatu Sport.

Nic dziwnego, bo warszawianie w tej części bardzo zawiedli. Faworyci nie stworzyli dogodnej okazji do zdobycia gola i nie oddali żadnego strzału na bramkę! Nic nie dało, że goście dłużej byli w tej części przy piłce (60-40 proc.). Bartosz Kapustka przegrał sporo pojedynków w środku pola, stoperzy przeciętnie wyprowadzali piłkę, niewidoczni byli skrzydłowi, a napastnicy nie mogli nic więcej zrobić, bo dostali bardzo mało dobrych podań. Mało tego - w 41. minucie warszawianie znów mogli stracić gola. Zaczęło się od tego, że w polu karnym źle piłkę głową wybił Gabriel Kobylak. Podał ją wprost pod nogi Joe Fauxa, ten strzelał z zza pola karnego w kierunku pustej bramki, ale piłkę cztery metry przed linią bramkową wybił Radovan Pankov.

- Chcę, byście zdobyli przynajmniej pięć bramek. Chcę, byście pokazali im, kto rządzi - mówił m.in. Feio w przerwie pierwszego starcia, kiedy jego zespół prowadził tylko 2:0. Zawodnicy Legii Warszawa wtedy wzięli sobie jego słowa do serca i strzelili po przerwie cztery gole.

Wydaje się, że teraz przemowa Feio w szatni też mogła być głośna, bo Legia po 180 sekundach prowadziła 2:0. Już po zaledwie dziesięciu sekundach tej części po dalekim podaniu Bartosz Kapustka opanował piłkę i wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem. 120 sekund później Kapustka tym razem miał asystę - dośrodkował z rzutu rożnego na głowę Artura Jędrzejczyka. Dla obrońcy Legii Warszawa był to pierwszy gol od 10 lutego 2019 roku i wygranego 1:0 wyjazdowego meczu z Wisłą Płock. Minęło zatem pięć i pół roku.

W 54. minucie było już 3:0. W polu karnym piłkę dostał Ryoya Morishita, podał wzdłuż linii bramkowej do Pekharta, a ten z bliska tylko dostawił nogę.

W 57. minucie w meczu o stawkę w Legii Warszawa zadebiutował Jean-Pierre Nsame, na którego bramki w stolicy bardzo liczą. Nie minęło 60 sekund, a Kameruńczyk już trafił do siatki, ale sędzia pokazał spalonego. 31-letni napastnik w 72. minucie cieszył się z gola. Piłkę w środku pola przechwycił Jędrzejczyk, podał do Wojciecha Urbańskiego, ten dośrodkował w pole karne do Nsame, który z ok. 11 metrów przelobował bramkarza.

W 83. minucie gola dla Legii zdobył kolejny debiutant - hiszpański obrońca Sergio Barcia. Trafił do siatki głową z pięciu metrów po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Morishity. Dla Japończyka była to druga asysta w meczu.

Legia Warszawa w kolejnej rundzie zmierzy się z Broendby IF. Duńczycy w rewanżu niespodziewanie zremisowali na wyjeździe z kosowskim zespołem - KF Llapi 2:2.

Caernarfon Town F.C. - Legia Warszawa 0:5 (0:0)

Pierwszy mecz: 0:6 i awans Legii.

Bramki: Kapustka (46.), Jędrzejczyk (48.), Pekhart (54.), Nsame (72.), Barcia (83.).