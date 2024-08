Tak piłkarze Legii Warszawa uczcili rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Piłkarze Legii Warszawa już w pierwszym meczu ćwierćfinałowym kwalifikacji Ligi Konferencji Europy zrobili gigantyczny krok w kierunku awansu do kolejnej fazy. Drużyna prowadzona przez Goncalo Feio pokonała przed własną publicznością walijski zespół Caernarfon Town F.C. aż 6:0. Gole zdobyli: Marc Gual trzy (22., 48., 53.), Blaz Kramer (71.), Claude Goncalves (93.), a jedna bramka była samobójcza (McMullan w 44.).

REKLAMA

Zobacz wideo https://www.sport.pl/pilka/7,65042,31193916,sceny-w-wiedniu-kibice-wisly-opanowali-legendarne-miejsce.html

Minuta ciszy przed meczem Legii Warszawa w Lidze Konferencji Europy

Legia Warszawa rewanż grała w czwartek, 1 sierpnia, czyli w 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego piłkarze zebrali się na środku boiska. Minutę ciszy poświęcono ofiarom Powstania Warszawskiego oraz dla trójki dzieci, które zginęły w poniedziałek w Southport po ataku nożownika.

Na trybunach w Walii nie było kibiców Legii Warszawa. To efekt kary nałożonej na fanów przez UEFA za ekscesy podczas wyjazdowego meczu z Aston Villą w ubiegłym sezonie Ligi Konferencji Europy. Fani Legii Warszawa byli za to bardzo blisko stadionu. Mieli też transparent nawiązujący do rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

- Kibice Legii zza stadionu, za płotem, dopingują warszawski klub. Jest też transparent nawiązujący do rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - napisał na Twitterze Piotr Kamieniecki, dziennikarz TVP Sport.

Relację na żywo z rewanżowego meczu Caernarfon Town F.C. - Legia Warszawa w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy można śledzić tutaj.

Rocznicę Powstania Warszawskiego uczcili za to kibice Wisły Kraków. - Kibice Wisły Kraków uczcili 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Wiedniu, przed meczem "Białej Gwiazdy" z miejscowym Rapidem. Na wzgórzu Kahlenberg, skąd roztacza się imponujący widok na panoramę stolicy Austrii, fani Wisły odpalili race i odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego - pisał Paweł Karpiarz ze Sport.pl.

Powstanie Warszawskie trwało w dniach: 1 sierpnia - 3 października 1944 roku. Uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski.