Oto potencjalni rywale Jagiellonii w pucharach. Nie jest dobrze

Jagiellonia Białystok już na pewno zagra jesienią w europejskich pucharach. Wszystko dzięki temu, że drużyna Adriana Siemieńca przeszła drugą rundę kwalifikacji Ligi Mistrzów, w której w dwumeczu rozbiła litewskie FK Panevezys 7:1 (4:0 i 3:1).

Triumf ten oznacza, że mistrzowie Polski rywalizować będą w Lidze Konferencji. - Postaramy się sukcesywnie tę granicę przesuwać. Zagramy o coś więcej niż te rozgrywki - mówił Siemieniec na konferencji prasowej.

W trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów Jagiellonia zagra z norweskim Bodo/Glimt. Jeżeli mistrzowie Polski pokonają i tego przeciwnika, to nie tylko zachowają szanse na awans do Ligi Mistrzów, ale też zapewnią sobie udział w bardziej prestiżowej i gwarantującej większe zarobki Lidze Europy.

Jeśli jednak Jagiellonia odpadnie z Bodo/Glimt, wciąż będzie miała szansę na grę w tych rozgrywkach. Wtedy jednak drużyna Siemieńca będzie musiała wygrać w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. A już teraz w tej sprawie dotarły do nas informacje w sprawie potencjalnego losowania.

Jagiellonia nierozstawiona w kwalifikacjach

Wiadomo bowiem, że przegrany z pary Jagiellonia - Bodo/Glimt nie będzie rozstawiony w losowaniu czwartej rundy Ligi Europy. Na razie nie wiadomo, kto może być potencjalnym przeciwnikiem jednej z drużyn. Tych poznamy dopiero w czwartkowy wieczór po meczach drugiej rundy kwalifikacji.

Jagiellonia zna za to potencjalnych rywali w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Jeśli zespół Siemieńca do niej awansuje, to tak samo jak w przypadku Ligi Europy, nie będzie w niej rozstawiony. Potencjalni rywale Jagiellonii to:

Dinamo Zagrzeb

Crvena zvezda

BSC Young Boys

zwycięzca pary Malmo - PAOK

zwycięzca pary Midtjylland - Ferencvaros

Mecze trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów już 6 i 13 sierpnia. Pierwszy mecz z Bodo/Glimt Jagiellonia zagra w Białymstoku. Rewanż tydzień później w Norwegii. Pierwsze mecze czwartej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów odbędą się 20 i 21 sierpnia, a rewanże 27 i 28 sierpnia.

Pierwsze mecze IV rundy kwalifikacji Ligi Europy rozegrane zostaną 22 sierpnia, a rewanże tydzień później.