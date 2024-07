Alarm przed rewanżem Legii. Klub wydał ważny komunikat. "Zakaz"

W poprzednim sezonie Legia Warszawa dotarła do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Tam dość brutalnie zatrzymało ją Molde FK (2:6 w dwumeczu). Teraz stołeczny klub ma zdecydowanie większe aspiracje. I rozpoczął zmagania znakomicie. W II rundzie eliminacji rozgromił w pierwszym meczu skazywane na pożarcie Caernarfon Town FC aż 6:0. To zwycięstwo miało jednak dla piłkarzy Goncalo Feio słodko-gorzki smak. Choć triumfowali, to z wygranej cieszyli się osamotnieni, w zupełnej ciszy. Na stadionie nie było żadnych kibiców Legii, co miało związek z karami, jakie fani otrzymali po spotkaniach z AZ Alkmaar i Molde w minionym sezonie. Okazuje się, że za tydzień sytuacja będzie wyglądać praktycznie identycznie.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Roy Hodgson ocenił reprezentację Polski! Ależ słowa legendy

Legia przypomina kibicom o zakazie stadionowym. Mecz z Caernarfon Town znów bez sympatyków stołecznej ekipy

Na czwartek 1 sierpnia zaplanowano rewanż. Tym razem odbędzie się on w Walii. I już w piątek 26 lipca Legia wystosowała stosowny komunikat, w którym poinformowała, a właściwie przypomniała kibicom, że nie będą mogli pojawić się na stadionie rywala. Ma to związek z sankcją, jaką klub otrzymał po incydentach w meczu z Aston Villą z listopada 2023 roku.

Wówczas przed spotkaniem doszło do sporego zamieszania. Sympatykom Legii przyznano mniej wejściówek niż oczekiwano, a mimo to wielu kibiców pojechało do Anglii. I tam przed meczem doszło do zamieszek, w których brali udział polscy fani, a także angielscy policjanci. Aresztowanych zostało około 40 osób. Ostatecznie UEFA nałożyła surową sankcję - zawieszenie na pięć meczów wyjazdowych w europejskich pucharach.

"Obowiązuje zakaz sprzedaży biletów dla kibiców Legii Warszawa" - pisali działacze na X. A na tym nie zakończyli. Przypomnieli, że w razie awansu do III rundy, zakaz stadionowy na spotkanie wyjazdowe nadal będzie obowiązywał. "Analogicznym zakazem objęty jest również potencjalny mecz III rundy kwalifikacyjnej Ligi Konferencji UEFA Brondby IF lub KF Llapi, zaplanowany na dzień 8 sierpnia br." - czytamy.

A awans do kolejnego etapu rywalizacji wydaje się niemal pewny. Mało prawdopodobne jest, by walijska ekipa odrobiła aż tak dużą stratę. Tym bardziej mając w pamięci jej styl gry. Choć w pierwszych minutach dotrzymywała kroku piłkarzom Feio, to później całkowicie osłabła.

Kibice wrócą na stadion Legii na mecz domowy III rundy LKE

W przypadku awansu Legia zagra najprawdopodobniej z Broendby, które także rozbiło aż 6:0 KF Lapi. Znów zostaną rozegrane dwa mecze. W przypadku spotkania domowego kibice Legii będą już mogli pojawić się na stadionie w Warszawie. Zakaz obowiązywał tylko na starcie z Caernarfon Town.

Teraz przed Legią mecz ligowy. Jej rywalem będzie Korona Kielce. Starcie zaplanowano na niedzielę 28 lipca. Początek rywalizacji na Suzuki Arena o godzinie 20:15.